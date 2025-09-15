Ontinyent aumenta un 50% las ayudas a empresas para participar en ferias comerciales y elaborar catálogos

El Ayuntamiento de Ontinyent ha aumentado en un 50% la dotación económica de la línea de ayudas a empresas locales para participación en ferias, misiones comerciales y creación de catálogos. En la anterior convocatoria, estas dos líneas estuvieron dotadas con 60.000 euros (30.000 para la participación en ferias y misiones comerciales, y otros 30.000 para la elaboración de catálogos), mientras que en la nueva convocatoria, que se abre el próximo 25 de septiembre, se pasará a 90.000 euros (45.000 para cada una de estas líneas de acción).

La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, explica que “ante la buena respuesta continuada a estas ayudas, vamos a aumentar la dotación económica para continuar apoyando a las empresas como generadoras de ocupación y actividad económica en la ciudad”. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Ontinyent acumula ya cerca de 500.000 euros otorgados en casi 300 ayudas a empresas para participar en ferias comerciales y elaborar catálogos. Son cifras logradas en el periodo 2017-2024, desde la puesta en marcha de estas subvenciones por parte del Gobierno de Ontinyent, y hasta la última convocatoria realizada. En concreto, en estas 8 convocatorias se han otorgado 148 ayudas concedidas para participar en ferias y misiones comerciales por un importe de 224.226'70 euros; y 144 ayudas para elaborar catálogos, por un importe de 236.398'53 euros.

La nueva convocatoria, para la que se podrán presentar solicitudes del 25 de septiembre al 10 de octubre, será nuevamente accesible por el sistema de concurrencia competitiva, con un importe máximo de la subvención que podrá llegar hasta el 75% de los costes subvencionable. Serán subvencionables los gastos correspondientes a las Ferias o Misiones Comerciales celebradas durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, y facturadas en de este periodo, que no coincide con el año natural, “pero que permite agilizar los trámites, puesto que en este momento del año ya se han hecho las ferias, y así pueden hacer coincidir las solicitudes con las justificaciones”, detalla la regidora.

Se podrá solicitar la ayuda para la participación en un máximo de tres ferias o misiones comerciales. En este caso, se tendrá que presentar una solicitud individual para cada actuación. El importe máximo de la ayuda no puede superar los 5.000 euros por beneficiario en el conjunto de todas las actuaciones solicitadas. En cuanto a las ayudas a la confección de catálogos imprimidos y catálogos de productos y otras herramientas de comercialización y marketing, también serán subvencionables los gastos (catálogos o publicidad). En este caso serán objeto de subvención los gastos de diseño, maquetación y/o impresión de catálogos; gastos de programación, licencias por utilización de software, gastos de publicidad de la empresa, etc y el importe máximo de la ayuda no superará los 3.000 euros por beneficiario. Para acceder a las ayudas se tendrá que haber hecho un importe mínimo de 1.000 euros de gasto, y no se aprobarán subvenciones por importe inferior a 500 euros.