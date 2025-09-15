Ontinyent inicia el curso de actividades en los centros cívicos con las 900 plazas cubiertas

El Ayuntamiento de Ontinyent ha iniciado este lunes la programación del nuevo curso de actividades en los centros cívicos de la ciudad, que cuenta con las 890 plazas que se habían ofertado totalmente cubiertas. La regidora de Majors Actius, Inma López, ha agradecido “la buena acogida que ha tenido la oferta programada. Cada vez tenemos más personas que llegan estas con ganas de disfrutar de una programación como esta, y estamos muy satisfechos de poder ayudar a los y nuestras mayores a mantener una buena salud física y mental, y animarles a seguir aprendiendo, haciendo cosas y disfrutar de la vida y de la posibilidad que da el tener tiempo libre”.

La programación vuelve a incluir 75 horas semanales de actividades: 24 horas semanales a cada uno de los centros (Centro Cívico de Sant Josep-Caixa Ontinyent, Centro Cívico del Llombo y Centro de Envejecimiento Activo Comunitario de San Rafel) además de 3 horas por semana en el Centro Ocupacional José Antonio Bodoque. Entre los actividades que se ofrecen estarán talleres como Cuerpo, Música y Danza, Mindfulness, Activamente, Nuevas Tecnologías o Arte Creativo.

Inma López recuerda que a las actividades en los centros cívicos hay que sumar la oferta de la programación de otoño de "Majors Actius”, que se presentaba recientemente, con 20 actividades planteadas de manera específica para favorecer el envejecimiento activo entre las personas de más de 55 años de la ciudad, entre ellas excursiones, charlas, coloquios, actividades culturales, una jornada de bienestar emocional al parque de *Benarrai, o actividades singulares. Las personas interesadas pueden acceder a más información en los propios centros cívicos y también en el teléfono de Mayores Activos, 674753038, con horario de atención telefónica de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas.