Aielo y l’Alcúdia emprenden la restauración de sus chimeneas industriales

Aielo de Malferit y l’Alcúdia de Crespins emprenden la restauración de uno de sus bienes patrimoniales industriales más destacados y vestigio de su esplendoroso pasado fabril, las chimeneas industriales. El ayuntamiento de la localidad de la Vall d’Albaida ha iniciado ya los trabajos de rehabilitación de la chimenea de la Alcoholera Juan Sanchis-Fàbrica del Dilluns, conocida popularmente en el pueblo como la antigua alcoholera. Por su parte, el consistorio de la localidad de la Costera ha adjudicado este mes los trabajos de restauración de la chimenea industrial del Batà, que perteneció a la fábrica textil de Federico Aparicio López, de mediados del siglo XIX, que posteriormente fue adquirida por Enrique Gómez Arnau, quien la transformó en fábrica de papel de estraza, una mercantil en auge hasta la década de 1980, cuando comenzó su declive hasta su abandono total. Las dos chimeneas industriales están protegidas como Bien de Relevancia Local.

Un andamio cubre la chimenea industrial de la alcoholera de Aielo de Malferit tras el inicio de las obras de restauración. / Ajuntament Aielo de Malferit

El Ayuntamiento de Aielo de Malferit ha informado que la semana pasada comenzaron las obras de restauración de la chimenea, unas obras que persiguen consolidar estructuralmente el elemento industrial, realizando la reparación y refuerzo de todos los daños que afectan al monumento. Exponen que el edificio arrastra una serie de deficiencias, que suponen un peligro, y apuntan “la necesidad y urgencia en la intervención”.

La restauración de la chimenea de Aielo tiene un coste de 148.091 euros, cofinanciados con una subvención de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de 118.473 euros. El consistorio aporta el importe restante. La obra en la chimenea industrial es la primera pase de un proyecto de rehabilitación de todo el edificio, según explicó a este diario el alcalde, Juan Rafael Espí, hace unos meses, tras obtener la ayuda autonómica para la restauración de la chimenea. Espí señaló que “el objetivo es restaurar todo el edificio de la alcoholera. Primero comenzamos con la chimenea y después buscaremos otros recursos económicos para emprender la rehabilitación del resto del complejo”. El ayuntamiento cuenta con un estudio redactado por la Universitat Politècnica de València para la restauración y conservación de la chimenea y del edificio de la alcoholera, un estudio encargado por el consistorio tras la compra, en 2021, del histórico inmueble del siglo XIX. La adquisición se cerró por 172.000 euros. Juan Rafael Espí evidenciaba la necesidad de intervenir en la chimenea debido a que “un terremoto durante la pandemia provocó una rotura al medio, aunque no se produjeron desprendimientos. La grieta abierta supone un riesgo, por lo que urge su restauración”, exponía. El edificio de la alcoholera presenta deficiencias. “Está en mal estado, se ha desprendido parte del inmueble, han caído algunas paredes y el deterioro es evidente”, manifestaba el alcalde, que indicaba que el fin de la rehabilitación de todo el complejo es recuperar un edificio patrimonial situado junto al parque del Mirador del río y poner en valor el histórico inmueble y todo su entorno.

Tras el inicio de las obras, el equipo de gobierno afirma que el proyecto de restauración del edificio “permitirá la puesta en valor de la construcción, de gran relevancia patrimonial, al tiempo que permitirá eliminar el peligro que actualmente supone”.

Por su parte, el Ayuntamiento de l’Alcúdia de Crespins ha adjudicado este mes de septiembre la restauración de la chimenea industrial El Batà por 173.201 euros y cuenta con una ayuda de la Conselleria de Cultura de 130.480 euros. La obra ha sido adjudicada a la empresa Grupo Jormar Sanchis Revert SL. La chimenea industrial es el único elemento patrimonial que se conserva de la antigua fábrica de papel conocida como “la Paperera”, ya desaparecida. La columna industrial se encuentra en una zona verde en proceso de urbanización dentro de la unidad de ejecución del sector residencial Batán de Aparicio.

La chimenea presenta un estado de deterioro que, aunque no peligra su estabilidad, sí hace necesaria la restauración para reparar los daños sufridos desde su construcción, a mediados del siglo XX, ya que se han producido desprendimientos de la corona, lo que comporta un peligro para los viandantes, señala la memoria del proyecto de rehabilitación. El remate concentra las lesiones más graves que reviste la chimenea, ya que la parte superior “corre grave peligro de colapso”. Por ello, el consistorio expone la prioridad de “restaurar este elemento de gran valor patrimonial, para devolverle su aspecto original, restaurando la fábrica de ladrillo” con el objetivo de “asegurar la pervivencia del elemento durante un largo periodo de tiempo”.