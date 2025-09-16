Atropella a un ciclista en un cruce a las afueras de Ontinyent

Un ciclista resultó atropellado ayer por un turismo a las afueras de Ontinyent. El incidente tuvo lugar sobres las ocho menos cuarto de la tarde en la CV-660. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) lanzó un aviso a las 19:42 horas de la tarde, en el que se informaba del atropello de un ciclista por parte del conductor de un turismo. "La víctima estaba consciente, pero no se movía", apuntan las fuentes oficiales consultadas.

El incidente tuvo lugar en el tramo de la CV-660 por el que se accede a la urbanización Helios. Una patrulla de la Policía Local de Ontinyent acudió al lugar de los hechos. Los agentes realizaron tareas de regulación de tráfico en la zona donde se había registrado el incidente.

A su vez, también acudió una patrulla de la Guardia Civil, que se hizo cargo de las diligencias para averiguar lo que había ocurrido. Las fuentes consultadas también exponen que "el coche subía hacía la urbanización Helios y el ciclista bajaba por el puerto. El conductor comentó que no había visto a la víctima a causa de un deslumbramiento por culpa del sol".

Un vehículo del Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU) se desplazó hasta la zona. El equipo sanitario atendió a la víctima.

Este tipo de incidentes en los que un conductor se ve deslumbrado por el sol son más habituales de lo que parece. Por ello, las administraciones públicas y los cuerpos de seguridad piden extremar precauciones.

De hecho, el pasado 5 de septiembre ocurrió un incidente similar en Xàtiva, donde fue atropella una mujer.