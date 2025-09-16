La bajada de la actividad amenaza una de las textiles más longevas de Ontinyent

En 1991, más de un centenar de trabajadores que se habían quedado sin empleo por el cierre de la antigua empresa privada Mora, SA en Ontinyent -nacida en 1963 y duramente golpeada por los problemas económicos derivados de la Guerra del Golfo- refundaron la firma bajo la figura de una sociedad anónima laboral. Se constituyó entonces Textils Mora, SAL, una de las compañías hoy por hoy más consolidadas y con una trayectoria más longeva (seis décadas) en el sector en la Vall d'Albaida, tras lograr presencia en decenas de países.

Pero la bajada de actividad propiciada por la propia coyuntura del textil ha provocado que la empresa esté atravesando por serios problemas que han sembrado la inquietud entre la plantilla de trabajadores (más de 60), a su vez accionistas de la sociedad. Estos fueron convocados el pasado jueves a una reunión en la que la opción del cierre se puso encima de la mesa. Distintas fuentes sindicales y del personal consultadas por este diario indican que se comunicó la presentación de una solicitud para la apertura de un proceso de liquidación ante el juzgado de lo mercantil, a la espera del posible nombramiento de un administrador concursal.

Desde el consejo de administración de Textils Mora, SAL, sin embargo, recalcan que no hay ninguna resolución oficial y que la empresa no se encuentra en liquidación. En ese sentido, señalan que el futuro de la compañía se decidirá en las negociaciones abiertas para intentar buscar una solución, que confían en que pueda encontrarse en las próximas semanas. También dependerá de la entrada de pedidos. De momento, la plantilla está trabajando y tiene actividad al menos hasta mediados de octubre, según confirman fuentes de la compañía, que achacan en buena medida la situación negativa a la bajada de las ventas en los países árabes, principal foco de exportación de esta firma especializada en mantas y otros productos para la cama que se hizo popular en toda España hace unos años como creadora de la "mantaescola", la manta fabricada para que los niños no pasaran frío en las aulas.

El mercado nacional también se ha resentido últimamente y hay cierta sensación de preocupación que se extiende a todo el sector textil, sometido a continuas crisis cíclicas. "La situación es difícil, pero vamos a intentar seguir adelante", remarcan desde Textils Mora. La empresa también controla los stocks de distintos distribuidores, que siguen siendo elevados.

La firma ya entró en concurso de acreedores en 2020 y fue intervenida por un administrador concursal, aunque superó este procedimiento en 2022 con la aprobación de un convenio y el nombramiento de un nuevo consejo. También ha promovido diferentes Expedientes temporales de Regulación de Empleo (ERTE) en los últimos años. De momento, no se ha comunicado la presentación de ningún ERE de extinción. A principios del verano, la dirección de la compañía ya avisó a los empleados de que la actividad había experimentado un retroceso y que en septiembre se tomaría una decisión.

Beneficios reinvertidos en la empresa

Textils Mora se dedica a la fabricación de mantas y comercialización de otros productos de textil hogar. Prácticamente, ha operado en todo el mundo, aunque principalmente se ha especializado en los países árabes. Casi todos sus beneficios se reinvierten en la empresa, al ser los trabajadores accionistas y no existir un capital privado detrás con otros intereses.

La inestabilidad que vive el sector textil se ha traducido en los últimos meses en diferentes malas noticias que han golpeado a grandes compañías. La histórica empresa de moda íntima Marie Claire fue recientemente vendida y su plantilla quedó inscrita en un ERE, mientras que también ha tenido que cerrar sus puertas la alicantina Belda Llorens. Igualmente, Tejidos Royo ha cerrado su fábrica de Picassent y ha trasladado a su sede de l'Alcúdia de Crespins a los trabajadores.

En 2024, el comercio exterior del sector textil valenciano cayó un 2%, mientras que la cifra de negocios se mantuvo estancada y el empleo disminuyó un 1,9%. En el panorama internacional existe un panorama muy incierto para las empresas, espolvoreado por los conflictos bélicos en marcha y por la guerra arancelaria emprendida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.