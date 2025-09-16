Compromís per Ontinyent alerta de "carencias graves" en seguridad, limpieza y mantenimiento en el barrio de la Vila

El grupo municipal Compromís per Ontinyent, encabezado por el portavoz y jefe de la oposición del ayuntamiento, Nico Calabuig, celebró este lunes una reunión de trabajo con la Associació Veïnal de La Vila, con la presidenta Milena Popova al frente, para analizar la situación y necesidades del barrio medieval de Ontinyent, y estudiar formas de colaboración para trasladar las diferentes demandas al pleno municipal. Calabuig agradecía la tarea desinteresada de la junta de la asociación, e incidía en la urgencia de atender diferentes necesidades del barrio en materia de seguridad, limpieza viaria, mantenimiento de espacios y parques, extensión real de la fibra óptica e inversiones en actuaciones que mejoren el día a día del vecindario del barrio.

En palabras de Nico Calabuig, “hemos celebrado una reunión muy productiva con la junta de la Associació Veïnal de La Vila, a la que agradecemos sinceramente la acogida que nos han ofrecido, y la tarea constante y desinteresada que hacen por el barrio. La Vila es una zona clave de la vida y la historia de Ontinyent, un barrio que estimamos mucho. Desgraciadamente, sufre un olvido y deterioro muy grandes, que están agraviándose con los años. Por eso es fundamental escuchar el vecindario de forma activa y buscar soluciones en sus necesidades”. “Tal como nos ha trasladado la asociación, el barrio necesita un nuevo planteamiento en materia de seguridad y vigilancia. Hemos coincidido en la necesidad de recuperar el servicio de Policía de Barrio de la Policía Local, una cuestión que venimos reclamando hace años al gobierno municipal. La posibilidad de patrullar a pie permite una mayor proximidad, una visión más pedagógica de la vigilancia, así como una gestión más dialogada de cuestiones como el estacionamiento del vecindario. Por otro lado, hay que profundizar en la limpieza viaria. Muchas zonas del barrio sufren suciedad, manchas en el suelo, objetos abandonados y una situación de mucha dejadez. Además, el vecindario lamenta que no siempre se hacen las limpiezas intensas que sí que llegan a otras zonas de la ciudad”, ha expuesto Calabuig.

El jefe de la oposición ha señalado que “el barrio tiene muchas carencias en mantenimiento. Hay zonas con vegetación y hierbas descontroladas, desprendimientos y árboles caídos sin retirar, e incluso zonas con peligro de caída al vacío que no están adecuadamente señalizadas. Además, el vecindario siente mucha inseguridad respecto al riesgo de hundimiento de casas, muros y cornisas. Es necesario que haya una vigilancia mayor y la exigencia de mantener en condiciones las viviendas que se encuentren vacías, para evitar que se acelere su deterioro y acaben produciéndose desgracias. En ese sentido, está más vigente que nunca la necesidad de abordar la revitalización del centro histórico como un plan integral de ciudad”.

Calabuig ha subrayado que “el vecindario también denuncia que hacen falta inversiones que todo el barrio pueda percibir en el día a día. Más allá de inversiones concretas más elevadas, hace falta una inversión constante y más repartida en necesidades para el bienestar cotidiano de la gente del barrio, como pueda ser mobiliario, adecuación de espacios, ajardinamiento o pintura, entre otros muchos. Se trata de pequeñas acciones que juntas transformarían y harían más habitable La Vila. De hecho, resulta chocante que incluso puntos en los cuales se han hecho inversiones, como el parque, parecen estar incompletos, sin atractivos o elementos de mobiliario suficientes. Además, a estas alturas, la mayor parte del barrio continúa esperando la fibra óptica, una necesidad clave para la vida diaria en los tiempos actuales”.

Por su parte, Puri Ruiz, miembro de la Associació Veïnal de La Vila, declaraba que “ha venido el equipo de Compromís a apoyarnos y comentar como está el barrio, puesto que necesitamos mucha ayuda. Hemos hablado de necesidades como la seguridad, el estado de las casas, la limpieza o el aparcamiento. Queremos trabajar conjuntamente, y conseguir animar a la gente para que tenga ilusión de ver el núcleo antiguo de Ontinyent y estar en nuestro barrio, en lugar de tener la sensación que está cayéndose”.

Nico Calabuig ha concluido apuntando que “en los próximos meses continuaremos trabajando diferentes iniciativas para ayudar a la revitalización del barrio de La Vila, y haremos seguimiento de la evolución de las necesidades de la zona, exigiendo en el gobierno municipal una implicación muy mayor. Y por supuesto, continuamos a total disposición de la asociación vecinal y del vecindario en general, para escucharlos y estudiar formas de mejorar el barrio, del mismo modo que lo hacemos y seguiremos haciendo con el resto de barrios de Ontinyent”.