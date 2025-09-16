El coreógrafo Marcos Morau recibirá la Medalla de Oro de Ontinyent

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha anunciado que el Ayuntamiento de Ontinyent va a iniciar el procedimiento para conceder la Medalla de Oro de la ciudad al coreógrafo ontinyentí Marcos Morau, una de las figuras más reconocidas del panorama internacional en el ámbito de la danza y las artes escénicas.

Será la tercera vez que la ciudad otorga esta máxima distinción honorífica, después de las entregadas al tenista Juan Carlos Ferrero en 2001 y a la Universitat de València, en 2004. De este modo, Ontinyent habrá reconocido con su máxima distinción a personalidades e instituciones vinculadas al deporte, la ciencia y, ahora, el arte.El expediente formal para la concesión de la medalla se pondrá en marcha con la designación de la persona instructora y el paso preceptivo por el pleno municipal. Está previsto que el acto de entrega tenga lugar el próximo mes de diciembre, en un acto solemne que servirá para reconocer la trayectoria de un artista que, desde sus inicios, ha llevado el nombre de Ontinyent por todo el mundo.

Nacido en Ontinyent en 1982, Marcos Morau se licenció en Coreografía con premio extraordinario en el Instituto del Teatro de Barcelona, completando su formación en el Movement Research de Nueva York, el Nederlands Dans Theater de Holanda y la compañía IT Danza de Barcelona. En 2005, fundó el colectivo artístico La Veronal, integrado por creadores de disciplinas diversas como la danza, el cine, la literatura y la fotografía. Con él ha recorrido escenarios de referencia internacional en París, Venecia, Houston, Roma, Seúl, Estocolmo o Londres, entre otros muchos.

"Es un orgullo para nuestra ciudad"

Su trayectoria ha sido reconocida con importantes galardones, entre los cuales destaca el premio Nacional de Danza concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en 2013. Además, ha sido nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia, y sus obras han sido representadas en más de treinta países. Recientemente, Morau fue también el pregonero de las Fiestas de Moros y Cristianos 2025 de Ontinyent.

El alcalde destacaba que “es un orgullo que nuestra ciudad cuente con figuras como Marcos Morau, que, con su talento y su esfuerzo, ha llegado a ser un referente internacional en el arte contemporáneo. Su trayectoria es un ejemplo de como la pasión y la excelencia pueden convertirse en un puente entre nuestra ciudad y el mundo". Según ha destacado Rodríguez, "Marcos Morau está proyectando el nombre de Ontinyent a nivel internacional y otorgarle la medalla de Oro muestra que la nuestra es una ciudad orgullosa de su trabajo por la cultura y el arte”.