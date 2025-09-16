Opinió
Els espais que parlen de nosaltres
La primera tinent d’alcaldia de l'Ajuntament de Xàtiva i portaveu de Xàtiva Unida defensa els nous noms de carrers aprovats pel plenari municipal: "Contextualitzar en una zona laboral el fet que les dones fa molts anys impulsem i participem en el món productiu és testimoniar i homenatjar a les que ens han precedit"
Al plenari d’esta setmana s’ha aprovat donar nom a tres carrers de Bixquert i sis de la zona industrial del polígon-A. Les inèrcies de l'urbanisme de temps passats ens conduïen a replicar un nomenclàtor continuista amb els topònims dels espais urbans en qüestió, tant per a Bixquert com per al polígon industrial, i per això des del departament de Dona i Igualtat vam reivindicar la presència de col·lectius populars de la ciutat que treballaven en tasques que es desenvolupaven al voltant dels espais objecte de rebre un nom. Qüestió que s’afegia a la insistència de reparar la memòria de les dones que majoritàriament duien a terme eixes tasques. En el cas de Bixquert, "les estisoradores", dones encarregades de retallar el raïm, i en el cas del Polígon-A, on se situaven bancals de tarongers, "les encaixonadores”, “les triadores” i “les empaperadores", ocupacions vinculades als magatzems de taronja. Amb això, es vol palesar, també, que les dones no hem començat a treballar fa dos dies, fa molt de temps que estem presents tant en el treball remunerat com en el no remunerat, tant a les fàbriques i al camp com fent el treball de cures i de la llar.
Contextualitzar en una zona laboral (un polígon industrial) el fet que les dones fa molts anys impulsem i participem en el món productiu és testimoniar i homenatjar a les que ens han precedit. Un gest humil per restituir l’anonimat que hem patit les dones a totes les zones de la ciutat des de fa segles. Els carrers de Xàtiva han de parlar i per conseqüència fer justícia i reconéixer que les dones hem existit i existim.
Hem de fer un exercici de creativitat, per fer propostes que ens visibilitzen en l’espai públic d’altra manera.
Hui podríem fer un llistat d’espais i edificis municipals susceptibles de ser nomenats des d'una perspectiva alineada amb el segle que vivim, on una de les revolucions més evidents és l'eclosió dels drets i la visibilitat de les dones. Podríem pensar en quina dona podria posar-li nom al futur centre de dia comarcal (participat amb Aspromivise, amb l’associació de veïns i veïnes del barri i la resta d'agents implicats). I encoratjar a la comunitat educativa per re-designar el nou Pla de la Mezquita, el qual en canviar d'ubicació podria rebre un nom diferent al topònim originari. I per què no? Subratllem el nom de Carme Pérez en el conegut com a Jardí del Bes, recordant l'aportació d'aquella gran dona en la consolidació d'un dels espais més verd i encisador de la ciutat.
Estaríem així complint amb el mandat de l’últim Pla d’Igualtat Municipal, que va ser aprovat per totes les forces polítiques amb representació en el consistori.
No obstant això, hem fet camí en el temps que portem de legislatura i el nou pavelló d’esports porta nom de dona "Pilar Larriba", hem fet possible que tres nous carrers porten nom de dona; Ana Artigues de Soler i Fillol, Lidia Sarthou Vila i Artemina Botella Terol. I s'ha anomenat a un nou carrer "8 de març".
Soc conscient que els avanços no van amb la rapidesa que m’agradaria i que caldria, però també cal fer notar que desgasta, i molt, haver d'argumentar i exigir a cada moment allò que és evident. Pense que la denominació dels carrers és una qüestió molt important no sols en clau de perspectiva de gènere, sinó també per la responsabilitat històrica i el missatge sobre el reconeixement a determinades persones i col·lectius que deixarem a les futures xativines i xativins. Una qüestió rellevant que reclama un esforç per formalitzar un reglament de normes de funcionament del nomenclàtor, així com l'aprovació dels criteris per assignar noms als carrers i espais públics. Seguint les bones pràctiques realitzades en altres ciutats, també, es podria impulsar la creació d’una comissió perquè les diferents entitats de la ciutat puguen participar en les propostes. Les denominacions dels carrers i espais públics són elements que ens situen en l'espai urbà, però sobretot ens parlen del temps que viu eixa ciutat.
