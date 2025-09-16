Llega la Feria de Septiembre a Canals

Este jueves, a las 20:30h, la Avenida Vicente Ferri acogerá la inauguración de la Feria de Septiembre de Canals que contará con una programación dirigida a todos los públicos que ha preparado la concejarlía de Feria y Fiestas del Ayuntamiento de Canals.

Los más pequeños y pequeñas de la casa disfrutarán de la Fira dels Xiquets que consiste en representaciones infantiles de varias compañías teatrales en las diferentes plazas de la localidad. Este feria empezará el viernes 19, a las 12:00h, con el espectáculo Artilusio de Markeliñe Mimo Taldea y acabará el viernes 26, a las 18:30h, con el teatro de calle Clown Talent de la compañía Margaritto y Cía

La Zona Joven «Quatre Camins» será la encargada de hacer vibrar a los vecinos y vecinas con la música más actual. Artistas como Anthony Godfather, Rubén Nieto, Batanero, Mónica X, Vilu Gontero, Juanjo García, José Coll, el Cejas o Dasoul deleitarán al público con cada una de las sesiones. Pero antes, el grupo de rock alternativo Los Toreros Muertos actuará el jueves 18 a las 01:00h. La banda madrileña repasará los éxitos que les han acompañado durante estos 40 años. Además, la Zona joven contará con sesiones temáticas de música como remember, techno, comercial (RollazX On Tour), sesión en valenciano, pop-rock español y electrolatino.

La plaza Pont del Riu será la protagonista de albergar los espectáculos dedicados a las grandes voces del panorama español con The Legends (jueves 18 a las 23h), tributo a Mocedades con ¿Dónde estás corazón? (viernes 19 a las 23h) y con el espectáculo Mi Tierra (sábado 27 a las 23:30h) que versionarán las canciones de artistas como Nino Bravo o Camilo Sesto entre otros.

Además, tendrán lugar los eventos tradicionales que caracterizan la Feria de Septiembre como son la muestra de paellas, el baile de disfraces, la feria de artesanía, el concurso de pintura al aire libre, la carrera Colours Run, el espectáculo ecuestre, la muestra de danzas y las procesiones en honor al Santísimo Cristo de la Salud.

Fiesta de Moros y Cristianos

Finalmente, del 26 al 28 de septiembre se darán cita las comparsas de la localidad para celebrar la fiesta de Moros y Cristianos, destacando el desfile que tendrá lugar el sábado 27, a las 19:30h, en la Avenida Jaume I.