Más de un millar de personas disfrutan de la Custom Meeting en Xàtiva
Más de 700 motocicletas y numerosos coches americanos despertaron la admiración del público
Xàtiva acogió este domingo, 14 de septiembre, una nueva edición de la Custom Meeting, un encuentro que reunió a más de 1.000 aficionados al motor y a la cultura rock. La cita, convertida ya en un referente para los amantes de las dos y cuatro ruedas, congregó en la ciudad a más de 700 motocicletas y a numerosos coches americanos, que despertaron la admiración del público.
El evento organizado por Horda del Asfalto MC en colaboración del ayuntamiento de Xàtiva se desarrolló a lo largo de la mañana en un ambiente festivo, donde no faltaron la música en directo, las exhibiciones de vehículos y el compañerismo entre los participantes. La fusión de rugidos de motores y acordes de rock caracterizó una jornada que unió a moteros, coleccionistas y curiosos en torno a una misma pasión.
Organizadores y asistentes destacaron la alta participación y el buen ambiente vivido, consolidando a la Custom Meeting de Xàtiva como una cita imprescindible en el calendario para los amantes del motor y la cultura custom.
- La Fiscalía pide una indemnización de casi 700.000 € al Ayuntamiento de Quartell a exediles del PP y dos empresarios
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- València cerrará 19 colegios de zonas inundables en caso de alerta naranja
- El autor del tiroteo de Alfafar se entrega a la Guardia Civil tras dos semanas de huida
- Alerta amarilla por lluvias en la Comunitat Valenciana
- La Guardia Civil investiga la muerte de una niña en Calp tras caer desde un quinto piso de madrugada
- Gratuidad de la EMT y regalo de bicis eléctricas por la Semana de la Movilidad
- Un accidente colapsa la A-7 hacia Barcelona