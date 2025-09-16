Más de un millar de personas disfrutan de la Custom Meeting en Xàtiva

Xàtiva acogió este domingo, 14 de septiembre, una nueva edición de la Custom Meeting, un encuentro que reunió a más de 1.000 aficionados al motor y a la cultura rock. La cita, convertida ya en un referente para los amantes de las dos y cuatro ruedas, congregó en la ciudad a más de 700 motocicletas y a numerosos coches americanos, que despertaron la admiración del público.

El evento organizado por Horda del Asfalto MC en colaboración del ayuntamiento de Xàtiva se desarrolló a lo largo de la mañana en un ambiente festivo, donde no faltaron la música en directo, las exhibiciones de vehículos y el compañerismo entre los participantes. La fusión de rugidos de motores y acordes de rock caracterizó una jornada que unió a moteros, coleccionistas y curiosos en torno a una misma pasión.

Público asistente contemplando las motos participantes. / Levante-EMV

Organizadores y asistentes destacaron la alta participación y el buen ambiente vivido, consolidando a la Custom Meeting de Xàtiva como una cita imprescindible en el calendario para los amantes del motor y la cultura custom.

Actuación musical durante el evento. / Levante-EMV