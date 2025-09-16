Ontinyent celebrará el Día Mundial del Turismo con visitas guiadas y un encuentro creativo con el artista Dulk

La ciudad de Ontinyent se sumará un año más a la conmemoración del Día Mundial del Turismo, que se celebra el próximo 27 de septiembre bajo el lema “Turismo y transformación sostenible”, propuesto por la Organización Mundial del Turismo. Con motivo de esta jornada, la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Ontinyent ha preparado un programa de actividades que se extenderá a lo largo de todo el fin de semana y que incluirá visitas guiadas y propuestas culturales para diferentes públicos, para las que se pueden realizar inscripciones estos días.

La regidora de Turismo, Mª José Alhambra, explicaba que “el Día Mundial del Turismo es una oportunidad para poner en valor nuestro patrimonio y reflexionar sobre el papel del turismo en la sociedad actual. El lema de este año, ‘Turismo y transformación sostenible’, nos recuerda la importancia de avanzar hacia un modelo turístico que sea respetuoso con el medio ambiente y a la vez beneficioso para las personas. Las visitas que hemos preparado muestran como Ontinyent ha sabido transformar su patrimonio histórico y cultural en recursos para el presente y el futuro, siempre desde una perspectiva de sostenibilidad y respeto”.

El sábado 27 de septiembre por la mañana, a las 9:30 horas, tendrá lugar la ruta guiada “Itinerario urbano por el patrimonio del río Clariano”, una oportunidad para conocer de cerca la historia de los usos que se han dado a este curso fluvial a lo largo de los años. El recorrido repasará los elementos más significativos del río a su paso por la ciudad, como puentes, molinos y vestigios fabriles, e incluirá también espacios arquitectónicos y etnológicos de gran interés como el molino Descals, ejemplo destacado del patrimonio preindustrial de Ontinyent. Además, la ruta pasará por la nueva pasarela que conecta con el reciente parque de “Las Mamás Belgas”, un espacio verde inaugurado este año en homenaje a las enfermeras belgas que atendieron heridos en el Hospital Militar Internacional durante la Guerra Civil.

Por la tarde, a las 17:00 horas, se podrá participar en una de las visitas guiadas a los refugios antiaéreos de la ciudad, construidos durante la Guerra Civil para proteger la población de los bombardeos que amenazaban Ontinyent, al ser un núcleo industrial estratégico dedicado a la fabricación de munición y otros materiales militares. Los asistentes recorrerán las galerías subterráneas que sirvieron de escondrijo y protección, conociendo tanto sus características constructivas como el papel fundamental que jugaron en un momento clave de la historia local. Otra visita a los refugios, prevista para el domingo 28 de septiembre por la mañana, ha agotado ya todas las plazas disponibles.

"Drink & Draw"

Las actividades del Día Mundial del Turismo se enmarcan dentro de un programa más amplio que empezará la víspera, viernes 26 de septiembre, con un “Drink & Draw”, un encuentro creativo e informal en que el público podrá dibujar mientras disfruta de una bebida. La actividad empezará a las 18:30 horas, tendrá lugar una visita guiada a la exposición del artista valenciano Dulk en el Museo del Textil, quien explicará personalmente sus obras. La inscripción se tiene que formalizar a través del formulario disponible a la cuenta de Instagram del artista, e incluye dos bebidas por persona.

Las visitas programadas para el sábado 27 de septiembre son gratuitas, pero con plazas limitadas. Las personas interesadas pueden inscribirse previamente a la *Tourist *Info Ontinyent, ya sea por teléfono al 962916090 o mediante el correo electrónico ontinyent@touristinfo.net