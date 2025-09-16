Los proyectos urbanísticos con mirada de género de Vallada, el Genovés y Ontinyent sirven de ejemplo para la Diputació

Las obras urbanísticas con perspectiva de género llevadas a cabo en Vallada, el Genovés y Ontinyent han servido de ejemplo para documentar la guía “Urbanismo con Perspectiva de Género” impulsada por la Diputació de València y presentada este pasado lunes por la vicepresidenta Natàlia Enguix, que afirmó que “la visión feminista del urbanismo mejora la calidad de vida de todas y todos los que habitamos cada pueblo y cada ciudad”.

Calles del centro urbano de Vallada con la nueva iluminación. / Ajuntament Vallada

El proyecto de Vallada ha consistido en la mejora de la iluminación del núcleo urbano de la localidad de la Costera, que ha dejado de ser una zona particularmente insegura en horario nocturno. La mejora de la visibilidad en la zona central del núcleo urbano de Vallada era, desde hacía años, una reivindicación de la población, ya que, además de contar con una iluminación insuficiente, el espacio presentaba algunos problemas de calidad urbana asociados a la percepción de inseguridad. La trama urbana de esta zona cuenta con calles estrechas y empinadas, en las que los campos visuales se acortan y aparecen zonas de poca visibilidad, lo que, sumado a una concentración de viviendas sin habitar y con edificaciones en mal estado, provocaba que muchas mujeres prefirieran evitar pasar por estas zonas, particularmente de noche, porque la consideraban inseguras.

El Ayuntamiento de Vallada priorizó mejorar la iluminación de esta zona particularmente sensible, interviniendo en todas las calles del núcleo central y más antiguo del pueblo, incluido el entorno de la iglesia de Sant Bartomeu. Se optó por luminarias que se adaptaran a las funciones y estética de las diferentes zonas dentro del ámbito de actuación. La actuación ha mejorado la calidad urbana del núcleo urbana, haciéndolo más atractivo, seguro y accesible para los viandantes, reconvirtiendo el espacio en un lugar de encuentro y convivencia.

Nuevo centro de salud del Genovés. / Sanchis Olivares Arquitectes

La renovación del centro de salud del Genovés también es otro ejemplo de urbanismo con perspectiva de género. El municipio llevaba años reivindicando la renovación del centro, que ocupaba la parte de la planta baja de un edificio municipal adosado al edificio del consistorio y presentaba deficiencias que “comprometían su funcionamiento”, ya que tenía problemas de accesibilidad importantes, falta de espacio y una iluminación natural deficiente. Además, carecía de interrelación entre el centro de salud y el entorno urbano. El proyecto trasladó el acceso principal a la Plaça de la Immaculada, presidida por la casa consistorial y con un espacio de mucha más actividad. La obra incluyó la colocación de un banco corrido y una marquesina que sirven como sala de espera al aire libre. En el interior del centro de salud se han habilitado dos accesos que se comunican a través de un corredor amplio, con más bancos a modo de zonas de espera más dinámicas y con acceso a todas las salas. La obra ha mejorado la iluminación y la ventilación natural, mejorando la eficiencia energética. La renovación del centro de salud del Genovés ha mejorado, por tanto, la accesibilidad, la seguridad y la versatilidad de las instalaciones.

Por su parte, el Parc de les Mamàs Belgues de Ontinyent destaca como respuesta de la capital de la Vall d’Albaida a las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Clariano durante la dana de 2019. La obra incluyó la demolición de casas del Barri de la Cantereria situadas en la zona inundable para transformar el espacio libre resultante en una nueva zona verde que combina una área de bosque con otras recreativas. Con la actuación se ha creado un espacio verde de más de 4.000 metros cuadrados a la orilla del río Clariano, con actividades al aire libre para todas las edades y cuyo diseño es compatible con las crecidas del río. “Un ejemplo de perspectiva de género frente a cambios y catástrofes climáticas”, destaca la guía de la Diputació.

Presentación de la guía de urbanismo con perspectiva de género de la Diputació de València. / Diputació de València

Guía de buenas prácticas urbanísticas

Estas son algunas de las buenas prácticas recogidas en la guía ‘Urbanismo con Perspectiva de Género’ impulsada por la Diputació. Con el objetivo de “abordar el diseño urbano de nuestros municipios desde una perspectiva feminista e integradora”, las áreas de Cooperación e Igualdad que dirige Enguix han trabajado conjuntamente en el proyecto, que ha culminado con la elaboración de la guía por parte de la arquitecta urbanista de la UPV Inés Novella y la directora de la Cátedra UNESCO de Género de la Universidad Politécnica de Madrid, Inés Sánchez de Madariaga. "Es fundamental ofrecer herramientas a los ayuntamientos para promover entornos urbanos igualitarios, que además permiten disfrutar de ciudades más habitables y seguras, y esta guía es una de esas herramientas", señaló la vicepresidenta.

Enguix animó a los responsables locales a “superar la visión productivista de sus municipios y emprender actuaciones que atiendan las necesidades del cuidado de menores, personas dependientes y la gente mayor; que faciliten los desplazamientos a pie; y que fomenten el uso seguro e inclusivo de cada uno de los espacios públicos”. “Estas recomendaciones y otras muchas incluidas en la guía ofrecen a los alcaldes y alcaldesas la oportunidad de transformar sus pueblos y ciudades. Las políticas públicas no son neutras y tienen impacto en la vida de las personas”, apuntó la coordinadora del plan.

Natàlia Enguix explicó también, ante representantes de las comarcas de l’Horta Nord y l’Horta Sud, que la presentación en el Patio dels Scala de la Diputación “es solo el punto de partida de una nueva ruta comarcal en la que explicaremos en distintos puntos del territorio el funcionamiento de la guía, sus recomendaciones y cómo puede consultarla el personal de los ayuntamientos para tenerla en cuenta en sus proyectos”. “No hay vuelta atrás, la perspectiva de género no es una moda y se ha consolidado como una herramienta de innovación y sostenibilidad en políticas públicas como el urbanismo, la movilidad y la vivienda”, concluyó Enguix, quien avanzó la primera edición de unos premios que reconocerán “esos proyectos valientes y transformadores presentados en el Pla Obert, el mayor programa inversor en la historia de la Diputación con 350 millones de euros”.

Mirada interseccional

La arquitecta Inés Novella, coautora de la guía, explicó que el urbanismo con perspectiva de género “es el que tiene en cuenta la vida cotidiana en toda su diversidad, en especial las necesidades básicas de las personas con dependencia y los grupos con menos autonomía y recursos, entre los que encontramos la infancia, la adolescencia, las personas mayores y las que tienen necesidades especiales y requieren de cuidados, generalmente a cargo de las mujeres”.

En este punto, la profesora de Urbanismo de la Universitat Politècnica de València introdujo la mirada interseccional, que implica que, con la edad, “no solo las mujeres van a tener la percepción de inseguridad, también los hombres, lo que nos lleva a repensar nuestros pueblos y ciudades para todas las personas, con espacios compactos y caminables que favorezcan una mezcla de usos y que tengan en cuenta a la ciudadanía a la hora de diseñarlos y planificarlos”.

Inés Novella aseguró que el urbanismo “es una herramienta para reforzar el estado del bienestar”. Es el punto de partida de esta guía asociada a los proyectos del Pla Obert, que incluye “una parte teórica con un lenguaje directo y sencillo; un bloque de recomendaciones con ejemplos claros y útiles, y una parte final de buenas prácticas que ilustran la parte teórica”. Entre las recomendaciones básicas, se encuentra la de escuchar a mujeres y niñas a través de la participación ciudadana; fomentar la paridad de género en la contratación del personal público vinculado al urbanismo; valorar a las empresas contratadas que contemplen la paridad, estén dirigidas por mujeres o actúen en favor de la igualdad; y dar visibilidad y reconocimiento a las mujeres del sector del diseño y la planificación de entornos construidos.

Buenas prácticas

El apartado de buenas prácticas es una de las claves de la guía impulsada por la Diputació que preside Vicent Mompó. En este ámbito, el alcalde de Tuéjar, Carlos Tarazón, y la arquitecta Marita Carmona expusieron el proyecto de recuperación de lavaderos municipales en la comarca de la Serranía. El alcalde puso en valor “estas edificaciones tradicionales donde las mujeres podían reunirse públicamente y de forma cotidiana, en cuya recuperación aparece la perspectiva de género que mantiene viva la historia y las tradiciones de las mujeres que habitan nuestros pueblos”.

Por su parte, la arquitecta Marita Carmona destacó el proyecto del Ayuntamiento de Tuéjar: “además de detener el deterioro de las construcciones y su entorno, ha renovado estos lavaderos para convertirlos en testimonios de la historia del pueblo y de la aportación de la mujer dentro del rol que la sociedad le había asignado”. Carmona incidió en “el valor cultural y turístico de la iniciativa, que en el caso de Tuéjar incluye paneles informativos y esculturas femeninas, y que al igual que en otros municipios de la comarca, caso de Bugarra, incorpora testimonios de vecinas que cuentan sus vivencias y recuerdos”. La guía recoge otros ejemplos de urbanismo con perspectiva de género en la provincia, como los huertos urbanos de Malilla como ejemplo de convivencia e inclusión.

Las buenas prácticas también recorren la geografía nacional, con ejemplos como la plaza d’En baró de Santa Coloma de Gramenet, un espacio inclusivo destinado principalmente a la infancia; o la plaza de las Mujeres de Soria, un espacio simbólico que da visibilidad a las mujeres de la ciudad y al movimiento feminista. En el ámbito internacional, la guía recoge el servicio de transporte a demanda implantado en los municipios de Burgenland (Austria), un servicio flexible que presta especial atención a la movilidad de las mujeres; y el nuevo túnel de acceso a la estación de ferrocarril de la localidad sueca de Umeå, que ha reforzado la seguridad en el entorno con una potente iluminación y cámaras de vigilancia que funcionan las 24 horas.