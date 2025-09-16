Los regantes limpiarán el Riu Sants ante la acumulación de cañas para prevenir riesgos

Después de varios años de notorios desencuentros, las comunidades de regantes que gestionan la concesión del Riu Sants han alcanzado un acuerdo con los ayuntamientos de Canals y l'Alcúdia de Crespins para limpiar íntegramente el cauce, mejorar la fluidez del agua y garantizar su buen estado de cara a los posibles episodios de lluvias torrenciales que pueden registrarse a partir de otoño.

El lecho del río lleva seco desde el mes de julio y, en este tiempo, las cañas han colonizado buena parte de la superficie. La actuación que van a desplegar los regantes se centrará sobre todo en retirar esta especie catalogada como invasora, aunque también pretende propiciar un saneamiento integral y sellar algún punto del recorrido del Sants en el que se registran importantes pérdidas de agua que merman el caudal.

Las comunidades de regantes de la Vila y Ranes -que controlan la concesión- no han bombeado agua del río desde el pasado mes de enero para preservar el nacimiento de agua. Sin embargo, las extracciones de recursos tanto para consumo humano como para el riego (que se produce aguas arriba, en puntos como Montesa, Vallada o Moixent) junto a la falta de lluvias, contribuyeron a que se secara y a comienzos del verano ya no circulaba caudal.

Limpieza en el nacimiento del Riu Sants promovida por el Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins. / Perales Iborra

Después de ofrecerse a llevar a cabo los trabajos de limpieza, los regantes están a la espera de obtener la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), un trámite que debería verse acelerado con el respaldo brindado a la intervención por parte los consistorios de l'Alcúdia de Crespins y Canals. En el primer término municipal, de hecho, la corporación municipal ya ha procedido a limpiar a mano la parte del nacimiento del Sants.

Supervisión técnica

Los regantes emplearán maquinaria propia para triturar las cañas y otros obstáculos a eliminar. El portavoz de las comunidades y síndic de la Vila, Salvador Agustí, propició una reunión con ambos ayuntamientos y se ofreció a ejecutar los trabajos si los consistorios remitían un escrito ante la CHJ manifestando su conformidad. Agustí ha querido agradecer públicamente a ambas corporaciones que hayan aceptado la propuesta de ayuda. Se trata del primer punto de encuentro para trabajar conjuntamente que sellan las administraciones locales con los regantes que gestionan la explotación en mucho tiempo, tras las diferencias mantenidas en el pasado sobre la gestión del río y la obligación de mantener un caudal ecológico.

El portavoz de los regantes se compromete a incorporar a un técnico medioambiental externo, bien de la CHJ o bien pagado por las propias comunidades, para supervisar las actuaciones y garantizar la protección de la vegetación de ribera y las especies autóctonas. La idea es triturar las cañas y también eliminar algún árbol que ha invadido el río o que está en peligro de caer. "Tenemos la gestión y hemos hecho la limpieza siempre. Si ahora en octubre viniera una dana y volviera a salir agua del río podría inundar propiedades y bancales, haciendo mucho mal", recalca Agustí.

La limpieza puede complementar las acciones de renaturalización del río que se están promoviendo desde los ayuntamientos de Canals y l'Alcúdia de Crespins. Los regantes también prevén sellar algún agujero en el cauce que provoca "pérdidas muy grandes" de caudal, con tal de paliar esta situación. En 2015, los comuneros también sometieron al Sants a una limpieza integral aprovechando la sequía para mejorar el fluido del agua y sanear el cauce.