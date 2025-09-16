El setabense Ferran Miravalles gana el premio de la montaña de la challenge de la Comunitat Valenciana

El ciclista de Xàtiva Ferran Miravalles se adjudicó el premio final de la montaña en la challenge de la Comunitat Valenciana de categoría elite y sub-23 tras lograr los puntos necesarios en el Gran Premio de Náquera, disputado el pasado sábado.

Miravalles volvió a dejar claro que se encuentra en un buen momento de forma tras codearse con el futuro del ciclismo valenciano. Al final, terminó en el puesto 21, mientras que el ontinyentí Iker Soriano acabó en el puesto 13, con el mismo tiempo que el vencedor. La segunda plaza en Náquera fue para el inglés afincado en Xàtiva Alberto Bruce, del equipo setabense Highlevel.

Emilio Llopis, en Galicia

El ciclista del Genovés Emilio Llopis disputó durante cuatro días la Volta a Galicia, donde el corredor de la Costera estuvo a punto de terminar entre los diez primeros de la general. El ciclista del equipo Highlevel de Xàtiva fue el primer español en la segunda jornada, situándose en la séptima posición, pero en la tercera jornada, cuando marchó 80 kilómetros escapado fue cazado en el último puerto. En la última jornada volvió a escaparse junto a los favoritos, pero nuevamente fue alcanzado en los últimos momentos y entraría con el grupo principal.

Tras la disputa en tierras gallegas del equipo setabense este próximo fin de semana disputa la última prueba en Salamanca.

Esteve Soler en el primer puesto del podio de la prueba de pumptrack de Ontinyent / Levante-EMV

Esteve Soler vence en Ontinyent

El corredor ontinyentí Esteve Soler venció el pasado domingo en la segunda prueba de la challenge autonómica de pumptrack celebrada en Ontinyent, con un dominio absoluto en categoría alevín.

Con este triunfo, Esteve Soler se aúpa a la primera posición de la challenge autonómica. La competición congregó poco más de 50 ciclistas en la capital de La Vall d'Albaida.