Xàtiva premia a los comercios Maria Bonica y Carla Cerdá Seguros por el uso del valenciano

El Ayuntamiento de Xàtiva, a través de la Oficina de Promoción y Uso del Valenciano y la Concejalía de Política Lingüística, y con la colaboración de la Diputación de València, ha concedido los V Premios al Uso del Valenciano en el Comercio Local. Estos galardones tienen como objetivo reconocer y estimular la apuesta de los establecimientos de la ciudad por la lengua propia, al mismo tiempo que se visibiliza su presencia en el sector comercial.

En esta quinta edición se han premiado dos establecimientos de Xàtiva. El primer premio, dotado con 1.500 euros, ha sido para Maria Bonica, una tienda de ropa para mujer. El segundo premio, con una dotación de 1.300 euros, ha recaído en Carla Cerdá Cerveró Seguros, agencia especializada en servicios aseguradores.

La convocatoria establecía una única modalidad de premio, centrada en el uso del valenciano en la rotulación, el material impreso y las nuevas tecnologías. De esta manera, se ha valorado la presencia de la lengua tanto en la rotulación exterior e interior como en la documentación comercial y publicitaria (bolsas, folletos, etiquetado, facturas, publicidad en prensa o en libros de asociaciones, entre otros). También se ha tenido en cuenta el uso del valenciano en canales digitales, como páginas web, correos electrónicos y redes sociales.

Según ha destacado el concejal de Política Lingüística, Alfred Boluda, “esta es la quinta edición de los premios y la intención del Ayuntamiento de Xàtiva es continuar con esta iniciativa en los próximos años, por lo que animamos a los comerciantes a utilizar el valenciano en sus locales”. Además, ha remarcado que “se trata de una propuesta que pretende valorar y estimular el uso y la visibilidad del valenciano en el sector comercial, una apuesta necesaria para la normalización lingüística”.