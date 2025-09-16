El Xàtiva Voleibol cae apeado en la primera eliminatoria de la Copa Comunitat Valenciana

Los equipos masculino y femenino del Club Voleibol Xàtiva no han superado las eliminatorias de la Copa Comunitat Valenciana de máximo nivel, tras perder en la primera jornada de esta competición autonómica frente al Liceo de Paterna.

El equipo masculino del Familycash Xàtiva voleibol se enfrentaba al Liceo de Paterna en el Pabellón Municipal de Paterna el pasado domingo, en la primera eliminatoria de la Copa Comunitat Valenciana. Ganaron los locales por 3-1 (25-23/25-13/21-25/25-21), en un partido en el que los setabenses cuajaron un buen trabajo, a pesar de no llevarse la victoria, y siguen perfilando diferentes aspectos de cara al inicio de la superliga2, el próximo 4 de octubre contra el Palma de Mallorca, un rival muy duro, advierten desde el club de Xàtiva.

En la Copa, los de Daniel Mata y Borja Reyes cometieron demasiados errores que los llevaron a no encontrar la suficiente estabilidad en su juego. La falta de preparación a estas alturas de la temporada, según la programación establecida, fue un factor clave que supieron aprovechar los de Paterna para plantar cara a los setabenses, dominando los dos primeros sets. En el tercer set, los de Xàtiva fueron capaces de empezar a dominar con su juego y ganaron por 21-25. Un cierto bajón físico la segunda mitad del último set, fue la clave para que los locales, con bastante más rodaje, dominaran el final de set. Un encuentro que sirve de mucho para los de la capital de la Costera y donde se ha podido probar a todos los jugadores de la plantilla para lo que se espera sea "una temporada apasionante y con mucha ilusión para un grupo de cuenta con 16 de los 18 jugadores formados en la cantera setabense".

En la Copa Femenina, el Ahora vóley Xàtiva de primera división nacional echaba a rodar este pasado fin de semana contra el Liceo de Paterna. En el encuentro disputado en Xàtiva, ganaron las visitantes por 0-3 (18-25/19-25/20-25). Las setabenses, con un equipo integrado por una gran cantidad de canteranas, con lo que destacaba la juventud en cancha, no se arrugaron en ningún momento del partido, trabajaron muy bien en saque y se mostraron muy valientes frente a un conjunto de superior categoría, con varios fichajes de jugadoras extranjeras que a la postre hicieron la diferencia en los finales de set, donde las de Rafael Mora sumaron un mayor número de errores que las contrarias.

En el balance del partido, el club da "un notable alto para las setabenses", que siguen perfilando los entrenamientos y la conjunción en pista, según la programación establecida, de cara al inicio de la temporada, el día 4 de octubre frente al CV Torrejón de Madrid en el pabellón de voleibol.

Liga regular

El pasado fin de semana arrancaba también la primera jornada de la liga regular en la primera división autonómica juvenil femenina. Las del Ahora Vóley Xàtiva comenzaban las ligas de primera división juvenil femenina. Las primeras ligas que se ponen en marcha en cada temporada son las de máximo nivel juvenil femenina. El conjunto del Ahora Vóley Xàtiva se enfrentaba al CV Gandia en la primera jornada el pasado sábado en el pabellón del Raval de Gandia.

Ganaron las de Xàtiva con bastante comodidad por 3-1 (11-25/17-25/23-25), pese a no disputar un encuentro con un juego de continuidad, jugaron con altibajos, sobre todo en el último set, pero al final sumaron los tres puntos en la clasificación general.