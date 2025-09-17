Adif comienza a levantar las barreras contra el ruido de la alta velocidad entre Novetlè y Xàtiva

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha comenzado la instalación de pantallas acústicas junto a las vías del tren a la altura del polígono industrial de Novetlè en el marco del proyecto para paliar el exceso de decibelios registrado en diferentes municipios atravesados por la red de alta velocidad en el tramo Nudo de la Encina-Xàtiva-Valencia. En el término de Xàtiva también se han colocado ya algunos de los postes que servirán de soporte para los nuevos paneles, entre las vías del tren y la CV-567.

La memoria inicial de las actuaciones, diseñada en 2021 por la compañía estatal, planteó un total de 155 pantallas acústicas de 3 a 7 metros de altura con una longitud de 29 kilómetros en 18 municipios. De esta extensión, 12,7 kilómetros corresponderían a diferentes tramos ubicados en la Costera, concretamente en los términos de Xàtiva, Moixent, Vallada, Canals y Novetlè.

En el polígono de esta última población, junto a la calle Vall d'Albaida, se ha estado colocando una pantalla de hormigón de 6 metros de altura y también se contempla ejecutar a continuación otra de 4 metros de diseño metálico que protegerá del ruido a los vecinos de la zona del Barri Nou. Antes de montarla, tiene que reforzarse la estructura. Se trata de una demanda reivindicada por los residentes desde hace tiempo ante las molestias provocadas por la contaminación acústica.

Unos ciclistas circulan por delante de las estructuras de soporte de los futuros paneles a colocar entre las vías del tren y la CV-567 en Xàtiva. / Perales Iborra

"Ahora que se están haciendo las obras del Corredor Mediterráneo, toda la mercancía va por aquí y la situación se concentra por la noche: todo el vecindario estaba muy preocupado", expone el alcalde de Novetlè, Rafael Vila. Aunque inicialmente Adif no tuvo en cuenta la necesidad de colocar pantallas también en la parte baja del pueblo apelando a la existencia de una barrera vegetal natural, este elemento fue destruido y, ante las peticiones del municipio, finalmente la entidad efectuó un estudio acústico y llegó a la conclusión de que dicha pantalla también era necesaria, por lo que acabará implantándose igualmente.

En un principio, el Ayuntamiento de Novetlè formuló alegaciones para que las pantallas no se instalaran o que fueran más pequeñas, teniendo en cuenta su considerable impacto visual. No hubo respuesta por parte de Adif, que invoca la obligación de cumplir con la normativa europea sobre contaminación acústica que exige este tipo de protecciones en corredores ferroviarios de gran capacidad, especialmente en zonas urbanas, hospitales o centros educativos, a partir de un estudio realizado hace más de una década.

Barreras en Xàtiva

En Xàtiva, cuyo ayuntamiento también formuló alegaciones, la memoria contempla una treintena de pantallas acústicas. Entre otros elementos, se ha autorizado la instalación de barreras en los puentes de titularidad municipal de la Beata Inés (en la zona del Palasiet) y el que conduce al colegio Claret, con tal de minimizar las molestias que pueden sufrir los vecinos y la comunidad educativa.

Dada la gran envergadura de la actuación desplegada por Adif, que supera los 100 millones de presupuesto global, el consistorio de Xàtiva ha autorizado el uso de un solar municipal en la Avenida 9 d'Octubre, colindante con el IES Simarro, para facilitar el acopio de los materiales necesarios en los trabajos por parte de la empresa adjudicataria.

La memoria de la intervención también contempla alrededor de una veintena de pantallas acústicas en Moixent, una decena en Vallada y Canals y 9 en Montesa.