Ángela Fita llega a cuartos de final en el torneo de San Sebastián

La tenista de Xàtiva fue la mejor española en el challenger WTA de la ciudad vasca

La tenista de Xàtiva Ángela Fita en un partido.

Jesús Sansaloni

Xàtiva

La tenista de Xàtiva Ángela Fita Boluda fue la mejor española en el challenger WTA de San Sebastián, dotado con 125.000 dólares en premios, tras llegar a los cuartos de final.

Fita volvía a disputar un gran torneo, y más en territorio español, donde fue el verdugo de Leyre Romero Gormaz, número 127 del mundo y a la que derrotó en segunda ronda por 5-7, 6-2 y 6-3. Un partido largo donde la setabense dio la vuelta al marcador y conseguiría llegar a cuartos de final siendo la única representante hispanohablante. En primera ronda, la setabense se impuso a Carlota Martínez Cirez por 3-6, 6-2 y 7-6.

En cuartos de final, la holandesa Anouk Koevermans, número 176 del mundo, derrotó a Ángela Fita por 7-5 y 6-2, en un encuentro donde la de Xàtiva no pudo volver a remontar. Con este resultado, Ángela Fita asciende al puesto 234 del ranking mundial.

