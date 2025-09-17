Las aulas del IES Simarro de Xàtiva vuelven a alcanzar los 32 grados en el inicio de curso

Fue a principios del pasado mes de junio, durante los últimos estertores del curso escolar. Varios estudiantes del IES Simarro de Xàtiva sufrieron lipotimias y uno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital Lluís Alcanyís por el calor imperante en las aulas. La conselleria de Educación anunció entonces sus intenciones de mejorar la ventilación del centro.

Sin embargo, ha comenzado un nuevo curso y la situación se mantiene. Así lo confirmaron desde el propio centro ayer a Levante-EMV, explicando que ya se han registrado temperaturas de más de 32 grados en algunas aulas. «Las estancias del segundo piso que no tienen aire acondicionado son un horno, así no se puede dar clase», explicaba ayer uno de los docentes que prefería mantener el anonimato. Durante esta semana se han compartido imágenes captadas en las pantallas de las aulas que confirman las altas temperaturas.

«El aula de informática, con todos los ordenadores funcionando, también es uno de los puntos calientes. Lo que ocurre es que allí va gente más mayor y se las apaña», expuso otro profesor del centro. «Tenemos mucho calor, tal y como paso a finales del año pasado», se lamentaban dos jóvenes.

David Ferrandis, director del IES Simarro, atendió ayer a este periódico y analizó la situación:«Estamos teniendo los mismos problemas que a finales del curso pasado. No se ha solucionado aún. Y ya tenemos quejas de profesores, alumnos y padres, claro. Nosotros lo hemos solucionado en la medida de la posible. Lo que podíamos hacer lo hemos hecho», puntualizó el responsable del claustro.

Petición de horario intensivo

También confirmó que había solicitado de nuevo la posibilidad de implementar el horario intensivo:«Lo solicitamos y parece ser que a los sindicatos educativos les habían dicho que sí podía hacerse. No tenemos respuesta de la conselleria y desde la Inspección nos dijeron que sin respuesta no se podía aplicar. Acortamos las clases unos diez minutos y se sale a la una del mediodía. Es una medida que nos ayudaría mucho», comentó.

Ferrandis también confirmo que ha habido profesores que han sacado a sus grupos al patio para dar clases cuando el calor ha sido acusado: «Es una alternativa. No es lo ideal, pero el patio es grande y tiene gradas en las que los jóvenes pueden sentarse mientras reciben lecciones. No estamos hablando de gimnasia, eso es otra cosa, hablamos de dar clase de filosofía al aire libre, por ejemplo».

Días de calor máximo

La problemática que se vive en el instituto de la capital de la Costera se agrava cuando el calor es más acusado. Y los modelos de predicción apuntan que las temperaturas subirán hoy y mañana, con picos de hasta 34 grados: «Ya hemos tenido días duros, aunque también ha habido jornadas con nubes. Sin embargo, ahora vuelven a dar máximas. Hay alumnos que traen hasta ventiladores de mano», declaró el director del centro.

David Ferrandis explicó que el centro necesita una actuación integral: «Hemos ido colocando aires con los recursos disponibles, este año hay un par más. Haría falta una actuación integral, con un sistema de refrigeración uniforme o la instalación de los aparatos que faltan. Y hemos entrado en un plan para tener placas solares, pero a saber cuando llegan». Mañana tendrá una reunión con responsables territoriales de Educación.