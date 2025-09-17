El Bádminton Xàtiva consigue 9 medallas en el torneo Top TTR de València

El Club Bádminton Xàtiva consiguió 9 medallas en el torneo Top TTR Sub-11, Sub-15 y Sub-19 de València, celebrado el pasado sábado, 13 de septiembre, en el pabellón municipal de la Fuensanta de la capital valenciana y que reunió a 54 deportistas de varias comunidades. Los deportistas del club setabense se colgaron dos oros, dos platas y cinco bronces en la cita que reanudaba la competición territorial en la Comunitat Valenciana. El CB Xàtiva desplazó a nueve deportistas a esta competición, varios de ellos de categoría Sub-17 que compitieron en una categoría superior, Sub-19, para seguir con su preparación para el Campeonato de España.

En esta categoría, Sub-19, en la prueba de dobles femenino, la setabense Martina Molina y Hanting Jiang (CB Drop València) consiguieron imponerse en todos los encuentros disputados para hacerse con el oro tras vencer en un partido muy igualado a la pareja formada por Leyre Simón e Ivayla Valentinova del CB Enguera. El partido se prolongó durante 51 minutos disputándose a tres sets. La pareja enguerina se anotó el primer set por un ajustado 21-19, pero Martina y Hanting reaccionaron con contundencia para igualar el encuentro tras vencer por 12-21. En el tercer y definitivo set la igualdad en el marcador fue la tónica dominante, llegando hasta el 20-20, donde Martina y Hanting se mostraron más decididas y se hicieron con el set por 20-22.

En el dobles mixto, las parejas setabenses participantes se tuvieron que conformar con la tercera y cuarta plaza. El bronce fue para la pareja formada por Feliu Terol y Martina Molina, que cayeron en un partido muy disputado, tres sets y 40 minutos de duración, frente a Leyre Simón y Lucas Vallés. Por otro lado, Ximo Torres e Ivayla Valentinova formaban pareja por primera vez y consiguieron una cuarta plaza, pero lo más importante fue la evolución como pareja a lo largo de los diferentes partidos en dicha competición, destacan desde el CB Xàtiva.

En el dobles masculino, la pareja formada por Meshack Martínez y Alexis Piñero consiguió el bronce, tras obtener la primera plaza del grupo B y con ello obtener el pase a la ronda eliminatoria, donde se enfrentaron en semifinales a la pareja formada por Quique Gil y Lucas Vallés, imponiéndose estos últimos por 21-7 y 21-14. Los setabenses, tras un primer set muy flojo, supieron recomponerse y realizar un buen segundo set.

En la prueba de individuales de Sub-19, el CB Xàtiva contó con tres representantes: Feliu Terol, Ximo Torres y Meshack Martínez. Este último quedó encuadrado en un grupo A, junto a Quique Gil, cabeza de serie número uno del torneo, donde consiguió la segunda plaza, pero no le sirvió para acceder a la fase final. Feliu Terol en el grupo B y Ximo Torres en el grupo C consiguieron todas las victorias en sus respectivos grupos, no sin esfuerzo, y con ello el pase a la ronda final. Desgraciadamente, los dos jugadores del CB Xàtiva se cruzaron en semifinales, resultando ganador Feliu Terol por 21-9 y 21-13. Con ello Ximo quedó con el bronce y Feliu dio el paso a la final, donde lo esperaba el jugador del CB Aspe Raúl Hernández, en un partido de mucha igualdad, donde el setabense pudo mantenerse cerca en todo momento de Raúl en el marcador, pero en esta ocasión los finales de set fueron de gran intensidad por parte del jugador murciano, que consiguió imponerse a Feliu por un doble 21-17, quedando con la plata en esta ocasión.

En categoría Sub-15 los deportistas del Club Bádminton Xàtiva siguieron sumando buenos resultados. En las pruebas de individuales, en la categoría femenina, Alexa Zemov consiguió la segunda plaza del grupo, tras quedar encuadrada en el grupo A, junto a la cabeza de serie número uno, Yoana Ivanova (CB Enguera), que finalmente se proclamaría vencedora. Esta segunda plaza le sirvió a la setabense para hacerse con la tercera plaza en la clasificación final. En el apartado masculino destacó el bronce conseguido por Arnau Ballester que, tras superar una dura fase de grupo, el encuentro frente a Mateo Gaja se decidió tras 49 minutos a favor de Arnau por un ajustado 22-14, 18-21 y 27-25. En semifinales, el setabense se enfrentó al jugador del San Fernando de València Xinyu Cao. Arnau empezó dominando el primer set, pero se estancó y no pudo cerrar el set, al tiempo que Xinyu fue ganando confianza y desplegando su juego, para imponerse por 21-19. En el segundo set, Arnau cometió demasiados errores al inicio del set que lo penalizaron cediendo por 21-9, y obteniendo el bronce. En esta prueba también compitieron Joel Mahiques y Pascual Pardo, que en esta ocasión no pudieron superar la fase de grupos.

En las pruebas de dobles, en el mixto, la pareja formada por Arnau Ballester y Naia Romero se impusieron en todos sus encuentros para hacerse nuevamente con el oro. La otra pareja setabense, formada por Joel Mahiques y Alexa Zemov consiguió la plata tras un duro partido frente a la pareja del CB Teruel. Un encuentro muy igualado que no empezó de la mejor manera, pues los jugadores del CB Xàtiva cedían el primer set frente a Ángela Lafuente y Darío Marín por 21-16. Pero los setabenses no se vinieron abajo y lucharon un disputado segundo set hasta conseguir anotárselo por 19-21, igualando el global y adquiriendo una confianza que resultó patente en el tercer set, en el que tras 45 minutos cerraban el set y el partido con 16-21 a su favor después de una gran remontada que les valió la segunda posición.

En la prueba de dobles masculinos el CB Xàtiva participó con la pareja formada por Pascual Pardo y Sergi Cucart del CB Drop Valencia. El principal objetivo era el de ir adquiriendo minutos en pista y experiencia y, pese a que no consiguieron sumar ninguna victoria, los resultados fueron ajustados en muchos momentos. Desplegaron un buen juego, faltando más consistencia en ello, pero que de seguro llegará en los próximos meses.

Próximas competiciones

El próximo fin de semana los deportistas de la categoría Sub-17 del CB Xàtiva se desplazarán hasta la localidad catalana de Canovelles para participar en un nuevo torneo de carácter nacional. El Máster Sub-13 y Sub-17 de Canovelles reunirá a un total de 160 deportistas en el pabellón Tagamanent. En esta ocasión los deportistas que participarán en este máster serán Martina Molina, Feliu Terol y Meshack Martínez, compitiendo en varias de las pruebas.

El club de Xàtiva también se desplazará al País Vasco, hasta Vitoria, donde se disputará el Máster Sénior del 20 al 21 de septiembre. Este torneo reunirá una vez más a un nutrido grupo de deportistas de esta categoría, concretamente a 175 jugadores que competirán a lo largo de dos jornadas en las instalaciones del Polideportivo de Aranalde.