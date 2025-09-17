Encarcelados los miembros de una banda de Sevilla que robó 7 veces en la planta solar de Alfarrasí

Dicen que el ladrón siempre regresa al escenario del crimen, pero hay ocasiones en las que la multirreincidencia alcanza límites insospechados. En el mes de febrero de este año, la Guardia Civil detuvo a seis hombres pertenecientes a un grupo organizado radicado en Sevilla al que se vincula con la comisión de 36 robos con fuerza en plantas fotovoltaicas ubicadas en una decena de partidos judiciales de Murcia, Albacete, Alicante, Valencia y Castellón, entre 2023 y 2025.

La investigación posterior desplegada por los agentes ha permitido descubrir que un total de siete de esos asaltos se perpetraron en el parque fotovoltaico de 27 hectáreas existente en la partida del Llimeral de Alfarrasí, en un margen de escasos meses. Cuando se inauguró, en 2013, era la instalación de este tipo más grande de la provincia de Valencia.

Los arrestados, de nacionalidad rumana y con edades comprendidas entre los 24 y los 45 años, accedían al interior de las instalaciones de producción solar reptando para evitar los sensores de movimiento después de practicar butrones en las alambradas de protección ubicadas en los accesos. Una vez allí, cortaban el cableado y sustraían el cobre. En total, se cifra en 1,5 millones de euros el valor de los elementos sustraídos en las 36 incursiones documentadas.

El juzgado de primera instrucción nº1 de Cieza -donde se cometieron una decena de asaltos- dictó prisión provisional comunicada y sin fianza para los detenidos por los presuntos delitos de robo continuado y pertenencia a grupo criminal. Aunque el auto fue recurrido, la Audiencia Provincial lo ha ratificado, haciendo hincapié en que otros integrantes de la banda criminal aún no han sido identificados, así como en el riesgo de fuga de los acusados, dado que tienen origen extranjero y no han justificado ninguna labor profesional que les reporte ingresos legítimos, ni posesiones inmobiliarias ni arraigo familiar. Algunos ya tienen antecedentes penales por delitos similares.

Riesgo de reiteración delictiva

El pronunciamiento judicial también apunta al "elevadísimo riesgo de reiteración delictiva", dado que "una relevante parte del entramado delictivo sigue en libertad y con capacidad evidente de reproducir hechos delictivos del cariz objeto de esta causa".

En un amplio atestado incorporado al auto, la Guardia Civil documenta la presunta participación de los detenidos en los hechos tras reconstruir sus pasos mediante el análisis de las imágenes captadas por diferentes cámaras de seguridad y su cruce con los datos de los registros de lectores de matrícula en las autovías proporcionados por la DGT. De manera cíclica, la banda solía salir de la provincia de Sevilla a bordo de un monovolumen por la A-4 hasta llegar a la provincia de Albacete y, posteriormente, se encaminaban hacia Alicante por la A-35 o a la provincia de Murcia por la A-30.

Los acusados podrían enfrentarse a penas que fluctuarían entre los 3 años y medio y los 5 años de cárcel por el delito de sustracción continuada de cableado, y entre uno y dos años de prisión adicionales por pertenencia a grupo criminal. Además de la de Cieza, también hay causas abiertas contra ellos en los juzgados de Castellón, Elx y Cartagena, si bien estos han descartado la prisión provisional.