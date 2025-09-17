El CAX Orientació se alza con un nuevo diploma en el Campionat Autonòmic de Relleus Mixtos

La sección de Orientació del Club Atletisme Xàtiva (CAX) ha conseguido un nuevo diploma en el Campionat Autonòmic de Relleus Mixtos. Aitana y Arnau Benito consiguieron el título como terceros clasificados en la 12ª prueba de la Lliga Autonòmica Comunitat Valenciana (LACV) que además era campeonato autonómico, y que se celebró el pasado sábado, 13 de septiembre, en los parques Sergio Melgares y El Marjal en la Playa de San Juan, de Alicante, en una prueba organizada por el Club d'Orientació Sant Joan.

Los deportistas del CAX Orientació con el diploma, en el tercer puesto del podio. / CAX Orientació

El CAX Orientació contaba con 6 equipos que estaban formados por 2 competidores, uno de los cuales era femenino y el otro masculino. Cada orientador del equipo realizaba dos recorridos, no pudiendo hacer un corredor ambos recorridos continuados, teniendo que dar el relevo a su compañero y siendo realizada la primera posta por la corredora femenina. Una prueba donde la velocidad de carrera entre controles fue máxima, puesto que los trazados discurrían por terreno abierto y caminos de tierra.

Orientadores del CAX en el Campionat Autonòmic de Relleus Mixtes, en Alacant. / CAX Orientació

De los resultados conseguidos en la prueba por el CAX Orientació destaca el equipo formado por Aitana Benito y Arnau Benito que en la categoría Infantil conseguían el Diploma como 3.º clasificados en el Campionat Autonòmic de Relleus Mixtos. Los otros equipos del CAX Orientació que participaron fueron Inés Aragón y Asier Vercher; Alba Prats y Arnau Prats; Paula Mollà y Pepe Prats; Carmen Ferrando y Paco Benito; y, Vera Aragón y Paco Aragón.

Orientadores el CAX durante la prueba en Alacant. / CAX Orientació

Por la tarde, a los más pequeños del CAX Orientació todavía les quedaba energía y participaban en la primera jornada de la Lliga Escolar Zona Sud d’Orientació a Peu que se celebraba en los mismos parques por la mañana. Continuaba así la diversión y el aprendizaje en el uso de la brújula y la lectura de los elementos del mapa.

40 Aniversario del Centro Deportivo Colivenc

El próximo día 21 de septiembre tendrá lugar la 13ª prueba de la Lliga Autonòmica Comunitat Valenciana (LACV) y 8ª de la Liga del Sud-Est (LSE). Esta prueba se celebrará en la zona de La Quitranera de Onil y estará organizada por el CE Colivenc. La prueba coincide con el 40 Aniversario Centro Deportivo Colivenc de Onil (Alicante). El CAX Orientació contará con una importante participación de corredores. El CAX Orientació continúa a toda máquina en la preparación del CAOS 2025 en Xàtiva.