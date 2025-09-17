Coeval promueve acciones formativas para ayudar a la sucesión generacional en las pymes

Según las perspectivas, durante los próximos años muchas de las empresas familiares de la UE sufrirán consecuencias negativas y desaparecerán a causa de insuficiente planificación y organización para acometer el relevo generacional. De hecho, la supervivencia de la empresa tiende a disminuir a medida que aumenta el número de generaciones que van recogiendo el testigo.

Programa de las acciones formativas de Coeval para el relevo generacional en la empresa familiar. / Levante-EMV

La Confederación Empresarial de la Vall d'Albaida, Coeval, expone que la transmisión "se prepara mal y tarde, cosa que obliga a tomar decisiones arriesgadas". Los dos factores esenciales que hacen que la transición sea un éxito son que quién cede la empresa sea consciente de la necesidad de prepararla con mucha anticipación y que quién la recibe esté muy bien informado de la estructura. Por ello, Coeval, con el apoyo de la Diputació de València lleva adelante el proyecto Acciones de Formación para la profesionalización para la sucesión generacional de las pymes, acciones de formación gratuitas y abiertas a empresas, autónomos e interesados en el tema.

A lo largo de los meses de octubre y noviembre se celebrarán en la sede de Coeval varias acciones formativas con expertos de la gestión y estrategia de la pyme familiar. La jornada inicial tendrá lugar el martes 30 de septiembre por la mañana, de 9 a 11:30 horas. Se hará en colaboración con el Ivefa, Instituto Valenciano de la Empresa Familiar, entidad líder en materia de empresa familiar, donde su "auténticos especialistas", señala Coeval. En esta jornada intervendrán Juan Bolos, director de Ivefa; Borja Gramage, de Arisnova, y Sergio Guerola, de Guerola, que expondrán casos de éxito de empresas familiares; y Manuel Reig, CEO en Proselección, que abordará las relaciones interpersonales y protocolo familiar.

Después, durante cinco semanas se celebrarán 5 acciones formativas en horario de tarde, de 16 a 18 horas, también en la sede de Coeval. La primera será el miércoles 15 de octubre con "Lectura i interpretació econòmica-financera dels balanços vs model de negoci", a cargo de Jorge Guarner Boluda, socio en GMR Management i Servicis Jurídics. El 22 de octubre tendrá la acción formativa "Valor dels directius no familiars", con Ramon Coll, La Mano Derecha, directivo externo en pymes y empresas familiares. "La importància dels òrgans de govern" será el 29 de octubre, con Laura Molla, socia en GMR Management i Servicis Jurídics. José Luis Climent, socio-director en Assessoria Climent, ofrecerá la formación "Protocol familiar" el 6 de noviembre; y las acciones formativas se cerrarán el 13 de noviembre con "Fiscalitat de l'empresa familiar, enfocament pràctic", con Vicente Satorre, gerente en Satorre i Garcia.