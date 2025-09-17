Ens Uneix contra el PP: "Le recomendaría al portavoz popular que visite el Pou Clar antes de criticar nada"

La teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Ontinyent, Sayo Gandia, ha salido al pasado de las críticas lanzadas hoy por el portavoz del PP en el consistorio, Rafa Soriano, por la gestión municipal del paraje natural del Pou Clar.

"Yo le recomendaría al portavoz del Partido Popular, al señor Rafa Soriano, que para poder criticar algo, o cuestionar algo, o hacer oposición, lo primero que tiene que hacer es ir al lugar que está criticando. Este señor no ha ido al Pou Clar. Este señor se queda con las cuatro críticas que aparecen redes sociales y da por buena la información. Este señor no ha chafado el Pou Clar y lo digo porque el paraje está en un perfecto estado de mantenimiento durante todo el año", ha expuesto.

Gandia también ha defendido que "el Ayuntamiento de Ontinyent se preocupa de hacer este servicio de mantenimiento, prestarlo y mantener el paraje en condiciones óptimas, precisamente porque toda la gente que quiere visitarlo lo encuentre de este modo. En segundo lugar, dice que es falta de mantenimiento el hecho de que la barandilla haya sufrido las consecuencias de todo un verano con bastante de gente -sobre todo en las horas en que no había la vigilancia-. Como portavoz de un partido político tendría que haber visto que en los presupuestos de Ontinyent figura una partida suficiente amplia para renovar esa barandilla y, además, hacerlo para que se adapte ya en las nuevas normativas. Y , sobre todo, que no se pueda vandalizar. Esto tendría que saberlo".

"Y, además, debería saber que esa cantidad que se licita en el presupuesto, que se contempla en el presupuesto, necesita de una licitación. Es decir, la barandilla en breve va a licitarse porque tenemos que cumplir y tenemos que hacer todos los procedimientos legales que manda la ley para poder ejecutar y ejecutar proyecto que ya redactamos el año pasado. Después, también quiero dejar claro el desconocimiento de este señor sobre lo que es un paraje natural, pero, sobre todo, un paraje natural como el Pou Clar. El Pou Clar es tratado como un río, es el paso de un río donde, por sus circunstancias orográficas, se generan unos pozos donde la gente puede bañarse. Es responsabilidad de cada cual el bañarse en un río o no. El hecho de tirarse desde una peña o no y ponerse en peligro es individual. El Ayuntamiento de Ontinyent no puede garantizar la seguridad en todo el tramo del río, desde el Pou Clar hasta la parte que circula por la ciudad, porque todo el mundo es conocedor que, para bañarse en estas zonas, hay que tener un poco de medidas de responsabilidad y evitar riesgos innecesarios", prosigue la portavoz municipal.

Por último, se ha referido a las cuestiones del aparcamiento y las reservas, para que entre la gente de Ontinyent. "Quizás este señor -en referencia al popular Rafa Soriano- está saltándose un proceso participativo que se realizó en Ontinyent Participa y que tuvo alrededor de 4.300 personas que pidieron una regulación a través de una aplicación, unas medidas, unas normas que mejoraron la masificación. Nosotros estamos satisfechos porque en los últimos años esta masificación en las horas punta y en los momentos calientes se ha reducido, pero es evidente que tenemos un paraje muy bonito, un paraje que todos estimamos. Mi aprecio por el paraje es incondicional y por eso soy una gran defensora de protegerlo de la mejor manera. Además, estamos siendo ejemplo para otros ayuntamientos que se ven desbordados también por la afluencia masiva de visitantes", expone.

"Nosotros creemos que lo hemos conseguido. Las quejas de las que él habla no han llegado al Ayuntamiento. Esto es una muestra. No es cierto lo que están diciendo, porque nosotros a lo largo de los últimos años hemos ido intentando resolver las quejas recibidas a lo largo del año para que cuando llegará el verano todas estas cuestiones estuvieran resueltas. Puedo decir que en el vecindario se han reducido muchísimo las quejas y el descontento que había en un inicio", prosigue.

Y sobre la posible preferencia a los vecinos de Ontinyent para que usen el Pou Clar, expone que "estamos tranquilos porque pensamos que estamos haciendo una buena gestión de un paraje municipal. No podemos hacer diferencias porque la ley no nos permite hacer diferencias. Todo el mundo, todos los pueblos, tanto los Pirineos como Castilla de la Mancha, las playas, como donde sea, que disponen de lugares paradisíacos y espectaculares querrían tenerlos en exclusividad para su gente, perom desgraciadamente esto la ley no lo permite y nosotros si hacemos un sistema de reservas tenemos que hacer el sistema de reservas para todo el mundo, sea de Ontinyent o no".

"También le podría pedir una cuestión al señor Soriano, puesto que ellos están gobernando en la Generalitat. Lo que podía hacer es hablar con la consellería de Medio Ambiente para que dote de más recursos a los pueblos que tienen que mantener estos parajes naturales y que necesitan de más servicio de vigilancia para poder hacer frente a los dos meses de verano, que son los más fuertes del año", apostilla.