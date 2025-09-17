Frustran un intento de asalto en el Palau de l'Ardiaca de Xàtiva

Un inquilino que reside temporalmente en el albergue del Palau de l'Ardiaca de Xàtiva frustró hace unos días el intento de dos intrusos de acceder por la fuerza a este complejo gótico perteneciente a la Colegiata Santa María y gestionado por una empresa privada.

Según el relato de Rubén Córdoba, la tranquilidad que se respiraba a en el inmueble se vio alterada de repente por los fuertes golpes procedentes de la puerta de madera del siglo XV, dovelada y tres veces blasonada con el escudo de los Borja, a través de la cual se accede al antiguo palacio episcopal del arcediano.

Según el inquilino, los asaltantes llegaron a romper a patadas el paño de la puerta -que ha tenido que ser sustituido por uno nuevo-, esperando no encontrar a nadie en el interior. Rubén, que expone que se encontraba solo con su sobrina en ese momento en el albergue, señala que les plantó cara y les afeó su actitud, mientras se llevó el móvil a la boca haciendo el gesto de llamar y trató de alertar a voces a más personas.

También colocó unas vigas de madera, un bloque de hormigón y un palo atravesado para bloquear la oxidada puerta metálica contigua, por debajo de la cual habían intentado colarse a través de una ranura libre existente.

El paño de la puerta del palacio, sustituido recientemente. / S.G.

El ruido provocado durante el altercado alertó a los vecinos.

El Palau de l'Ardiaca, situado al inicio de la calle Ardiaca que asciende desde la plaça de la Seu, es una joya arquitectónica del patrimonio histórico setabense en cuyo interior destaca una pequeña sala del siglo XIV, con cuatro arcos perpiaños abocelados y una ventana de arcos semicirculares. Una empresa con sede en Madrid gestiona el albergue en régimen de concesión.

El abad de la Seu indica que no ha tenido constancia de los hechos.

La puerta metálica del Palau desde el interior, con la ranura inferior tapada con un bloque y una viga de madera para evitar entradas. / S.G.

La asociación vecinal Casc Antic Digne i Viu de Xàtiva ha mostrado su "preocupación" por el intento de asalto y otros hechos similares en la zona.