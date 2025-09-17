José Barberá (Ajos Xàtiva) repite 4º puesto absoluto en la Backyard de Ceuta

El ultrafondista xativí José Barberá, del Club Atletismo Ajos Xátiva, logró un meritorio 4º puesto absoluto el pasado domingo en la II edición de la Backyard Ultra Dos Bahías de Ceuta. La prueba se desarrolló en un circuito mixto sobre diversos tipos de terreno, con 7'1 kilómetros y casi 100 metros de ascenso por vuelta, desde el parque de San Amaro hasta el faro de punta Almina, en el monte Hacho.

La prueba de resistencia, con un centenar de participantes, consistía en completar el mayor número de vueltas posibles con un máximo de 60 minutos por vuelta, hasta quedar fuera de tiempo o retirarse.

Barberá, que ya quedó 4º absoluto en la I edición, con 120'6 kilómetros, se fué en esta ocasión hasta los 149'1 kilómetros y 2.000 metros acumulados de ascenso en 21 horas, repitiendo finalmente la posición del año anterior. El atleta xativí ha mostrado su satisfacción, "ya que la marca lograda está a menos de 12 kilómetros de la mínima exigida para optar a participar en la mítica prueba del Sparthatlon entre Atenas y Esparta, que es de 160’9 kilómetros en 21 horas".

"Haberme quedado relativamente cerca en una prueba con desnivel, me hace pensar que con la preparación adecuada y en llano quizás podría lograrlo, algo que no descarto intentar a medio plazo", ha declarado el atleta.