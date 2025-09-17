Ontinyent invita a descubrir el nuevo Centro La Beneficencia en una jornada de puertas abiertas

El Ayuntamiento de Ontinyent, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, ha organizado para este viernes 19 de septiembre de 9:30 a 14:00 horas una jornada de puertas abiertas en el nuevo Centro La Beneficencia. La regidora de Servicios Sociales, Paula Soler, explicaba que esta jornada “es una ocasión ideal para que la ciudadanía pueda conocer de cerca los espacios de unas instalaciones que representan un gran avance para nuestro municipio, fruto del esfuerzo compartido entre instituciones públicas y entidades sociales y financieras”.

Soler animaba a participar, señalando que “queremos que las vecinas y vecinos entran, recorran el centro y vean cómo será la nueva residencia de mayores, un proyecto concebido desde el respeto y la dignidad hacia las personas usuarias. Y que ya es una realidad en Ontinyent”. El nuevo Centro La Beneficencia ha supuesto una inversión global de cerca de 9 millones de euros, financiados con la colaboración de varias instituciones como la Generalitat Valenciana (750.000 euros), el Ayuntamiento de Ontinyent (800.000) y la Diputación de València (1,5 millones de euros). Recientemente, Caixa Popular contribuía con un convenio de 110.000 euros para la financiación del mobiliario, además de poner a disposición de la Fundación servicios financieros en condiciones especiales.

En este sentido, Paula Soler subrayaba que “la nueva residencia es el mejor ejemplo de lo que conseguimos cuando unimos esfuerzos. Sin la implicación de todas las instituciones y entidades, este proyecto no hubiera sido posible. Quiero destacar especialmente el trabajo de la vicepresidenta primera de la Diputación de València, Natàlia Enguix, que ha sabido entender la importancia de esta infraestructura para Ontinyent y la comarca y ha hecho posible una de las principales aportaciones económicas al proyecto”.

El centro permitirá multiplicar por más de dos la oferta de plazas, pasando de 41 a 97, todas ellas acreditadas como públicas o concertadas con la Generalitat Valenciana. La infraestructura sustituye la antigua residencia, y garantiza la continuidad de un servicio esencial, moderno y centrado en la persona, que contribuirá también a la generación de ocupación y al bienestar social del territorio.

Con esta jornada de puertas abiertas, el Ayuntamiento de Ontinyent quiere compartir con toda la ciudadanía la culminación de un proyecto largamente reivindicado, y a la vez poner en valor el trabajo realizado desde la Fundación Santo Hospital y las instituciones que han contribuido a hacerlo posible.