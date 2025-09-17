Ontinyent inyecta otros 850.000 euros para mejorar los polígonos

La mesa de contrataciones del Ayuntamiento de Ontinyent ha propuesto la adjudicación de las obras de mejora y modernización de los polígonos industriales del Pla, l'Altet y Sant Vicent. Se trata de una inversión global de cerca de 850.000 euros, financiada en parte con una subvención de 760.000 euros del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), que se suma a la aportación municipal.

En concreto, el proyecto de mejora y modernización del polígono del Pla ha sido adjudicado a la empresa Pavasal por un importe de 299.758,34 euros (IVA incluido). En el polígono de Sant Vicent, la empresa adjudicataria también es Pavasal, con un presupuesto de 266.526 euros (IVA incluido). Finalmente, la actuación prevista en el polígono de l'Altet se ha adjudicado a la empresa Parkinsonia por un importe de 277.166 euros (IVA incluido).

El regidor de Territorio, Óscar Borrell, destaca que, con esta propuesta de adjudicación, “se da un paso más en el trabajo constante del gobierno municipal para contribuir al desarrollo económico y a la mejora de las infraestructuras industriales, una línea de acción que ya ha supuesto la inversión de casi 10 millones de euros a nuestros polígonos en los últimos años”. Según Borrell, “invertir en polígonos es invertir en ocupación, competitividad y futuro para Ontinyent, y estas obras son un buen ejemplo”.

Modernización de infraestructuras

Las actuaciones en los tres polígonos contemplan varias mejoras que permitirán actualizar y modernizar las infraestructuras existentes. Entre ellas, la mejora de la red hidráulica mediante la renovación de instalaciones, la repavimentación de viales y accesos, la renovación de la señalización y la creación de nuevas zonas verdes. También se incluyen actuaciones comunes como la sustitución de luminarias de vapor de sodio por tecnología LED, que permitirá un mayor ahorro y eficiencia energética, así como la instalación de fuentes de agua a disposición de las personas usuarias de los polígonos.

Estas intervenciones, que se llevarán a cabo durante los próximos meses, se enmarcan dentro de la estrategia de modernización de las áreas industriales impulsada por el Ayuntamiento de Ontinyent, con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas y favorecer la generación de actividad económica y ocupación en la ciudad.