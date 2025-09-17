El Partido Popular denuncia el abandono y la falta de seguridad en el Pou Clar de Ontinyent

El Partido Popular de Ontinyent ha denunciado el estado de abandono y la falta de medidas de seguridad en el paraje natural del Pou Clar, uno de los espacios de la capital de la Vall d'Albaida que más presión humana registran durante el verano. La formación conservadora ha lanzado un mensaje crítico contra el gobierno local que encabeza Jorge Rodríguez, "señalando diversas deficiencias que se repiten cada año sin que se adopten soluciones a largo plazo".

Entre los problemas detectados, los populares destacan "la existencia de barandillas rotas, precintadas o sustituidas por vallas metálicas provisionales". “Es urgente incrementar la seguridad y las inversiones en mantenimiento para no dar esta imagen lamentable a vecinos y visitantes”, han advertido.

Además, han mostrado su preocupación "por las prácticas de riesgo de algunos bañistas que escalan las rocas para lanzarse desde gran altura al agua". “En un pleno ordinario ya trasladé al gobierno de Ens Uneix la necesidad de adoptar medidas urgentes para evitar que la gente se ponga en peligro lanzándose desde alturas como las que mostramos en la imagen. El año pasado vivimos una situación dramática con el accidente de una visitante, y no podemos quedarnos de brazos cruzados hasta que se repita una tragedia similar”, ha señalado Rafa Soriano, portavoz del PP local.

La formación también ha criticado el actual sistema de reservas, que consideran "injusto para la ciudadanía local". “No podemos seguir normalizando que los vecinos y vecinas de Ontinyent sean tratados igual que los visitantes, quedándose sin poder ir al Pou Clar muchos días”, han expresado . Soriano ha añadido: “Entendemos que debe haber un aforo limitado y controlado, pero debería garantizarse el acceso prioritario a los empadronados en Ontinyent. Ahora muchos se sienten expulsados de este paraje natural, que es de todos, durante los meses de julio y agosto”.

Desde el PP también apuntan que "estas críticas se suman a las que numerosos vecinos han realizado durante el verano por los problemas de aparcamiento en la zona, donde se han registrado días con vehículos estacionados en la misma carretera, generando situaciones de riesgo para la circulación".