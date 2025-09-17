El Pavelló Paco Cabanes del Genovés acoge una nueva jornada de baloncesto en silla de ruedas

El Pavelló Paco Cabanes del Genovés acogió el pasado sábado una nueva jornada de baloncesto en silla de ruedas, organizada por el Club Bàsquet Genovés. La cita reunió a diferentes organizaciones, como ADIV, Aspromivise y el propio CB Genovés, que se juntaron a pesar de sus diferencias, para practicar un mismo deporte. ADIV, representada por jugadores con afectaciones físicas y que juegan a baloncesto sentados en una silla; Aspromivise, con personas con capacidades intelectuales diferentes; y el propio CB Genovés, con jugadores y jugadoras que practican de manera rutinaria el baloncesto a pie, se unieron para participar en la jornada.

Un grupo de jugadores en la jornada de baloncesto en silla de ruedas celebrada en el Genovés. / CB Genovés

Desde el club organizador destacan que "el hecho de que se junten diferentes maneras de practicar un mismo deporte crea unas sinergias que pocos deportes pueden presumir de generar. Todas juntas sentadas en una silla y jugando a baloncesto". Todo esto dio forma a un campeonato de 3x3 en silla de ruedas inclusivo. Formaciones de equipos con personas con características completamente diferentes y edades muy diversas, pero practicando un mismo deporte. “Desde las 10 hasta las 13 del mediodía, el Pavelló Paco Cabanes vivió una de las jornadas que más ha hecho crecer al club. Estas actividades son las que dan sentido en nuestro día a día, practicar deporte con cualquier persona que tenga ganas de convivir alrededor de un balón y una cesta y que se lleva experiencias para reflexionar”, comentaban desde el club.

Jugadores practicando baloncesto en silla de ruedas en el Genovés. / CB Genovés

"Otra forma de entender el deporte para construir un mejor club", un principio que guía al CB Genovés. El club manifiesta que "posiblemente las personas que hemos jugado a baloncesto y que continuamos practicándolo no nos hemos dado cuenta de lo privilegiados que somos. Practicarlo de diferentes maneras nos da a entender la riqueza que esconde este deporte y las herramientas que dispone para educar de una manera mucho más justa". La jornada de baloncesto en silla de ruedas celebrada en el Genovés se convirtió en una mañana que da inicio a una temporada ilusionante para un CB Genovés que ya cuenta con más de 30 años de historia.