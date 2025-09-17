La falta de autobuses escolares vuelve a afectar a decenas de alumnos del IES Francesc Gil de Canals

La situación afecta a decenas de alumnos que residen en los municipios de Montesa, Rotglà i Corberà y Llanera de Ranes y estudian en el IES Francesc Gil de Canals. El nuevo curso escolar ha comenzado con problemas similares a los del año pasado: la pérdida de franjas horarias del transporte escolar en la ruta de vuelta de estos centros docentes obliga a los estudiantes que salen a las 14 horas a esperar una hora extra tras la finalización de las clases para regresar a sus casas, puesto que hasta las 15 horas el alumnado no puede hacer uso del autobús.

El PSPV ha advertido de que esta circunstancia "provoca saturación, problemas de seguridad para los centros y familias y dificultades para la conciliación de las familias trabajadoras", a tiempo que ha vuelto a denunciar los "recortes" aplicados por la Conselleria d’Educació en el servicio de transporte. Los socialistas señalan como responsable al conseller Rovira.

Al igual que el año pasado, la reducción de los horarios obliga al profesorado y a los equipos directivos a asumir mayores responsabilidades para garantizar la seguridad, o a que las familias cubran con sus vehículos propios los trayectos a los centros asignados.

Desde la organización comarcal del PSPV-PSOE se advierte de que este recorte "pone en riesgo la igualdad de oportunidades, especialmente en los pueblos". “La conselleria tiene que rectificar y escuchar a la comunidad educativa”, señalan desde la organización.

“Es inaceptable que, año tras año, el inicio del curso escolar esté marcado por la falta de planificación y por decisiones que castigan a los estudiantes y a sus familias”, afirma Abel Martí, secretario general del PSPV-PSOE. “No puede ser que cada inicio de curso estemos denunciando la misma situación y tengamos el mismo problema. Las familias merecen tranquilidad y los alumnos un transporte adecuado”, apostilla.