"Seràs per sempre": el documental sobre Estellés cuyo preestreno oficial acoge Xàtiva

El Gran Teatre de Xàtiva acogerá este viernes 19 de septiembre (20 h) el preestreno oficial del documental «Seràs per sempre», una producción de Tresdeu Media que recorre la vida y la obra de Vicent Andrés Estellés en el año del centenario de su nacimiento. La ciudad de Xàtiva, que ocupa un lugar clave en la biografía del poeta, se convertirá así en escenario privilegiado para rendirle homenaje siendo la primera ciudad en proyectar la pieza.

«Este viernes tenemos una cita muy especial con el estreno de este documental que pone fin al año Estellés», ha explicado el concejal de Cultura, Alfred Boluda. Y ha añadido que «al acto acudirán representantes del mundo de la cultura, de la literatura, de la canción y de la política de todo el país para celebrar un momento tan especial. Además, también asistirá la familia del poeta».

El acto contará con las intervenciones del alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, y del concejal de Cultura, Alfred Boluda, junto con el director del documental, Francesc Felipe, y el director de Tresdeu Media, Óscar Piera. Tras la proyección, el público podrá disfrutar de un recital poético y musical a cargo de la actriz y booktuber saharaui, Sénia Mulayali, del también actor y poeta setabense Elies Barberà, y del cantautor Bertomeu. Los tres pondrán voz y música a los versos más emblemáticos de Estellés.

Road movie

El documental «Serás per sempre» es una especie de road movie conducida por la propia Sénia Mulayali, quien descubre a lo largo del viaje la fuerza transformadora de la poesía de Estellés durante la dictadura y la transición, así como su vigencia en la actualidad. La pieza cuenta con testimonios de figuras como Àngels Gregori, Pau Alabajos, Irene Mira o Isabel Anyó, nieta del poeta, y recorre espacios fundamentales como Burjassot, València, Barcelona, Xàtiva o Alcoy.

Cabe recordar que las entradas para el preestreno son gratuitas y numeradas, y podrán recogerse en la taquilla del Gran Teatre el día anterior, el jueves 18 de septiembre de 17.00 a 19.00 h. El aforo es limitado.