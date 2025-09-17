Villena compite con Vallada por la estación intermodal del Corredor Mediterráneo en las comarcas centrales

La jornada organizada este miércoles en Ontinyent por las asociaciones empresariales Ateval y AVE en el marco del Movimiento #QuieroCorredorMediterráneo ha puesto el foco en la necesidad de consensuar el emplazamiento de una estación intermodal que conecte las comarcas centrales de la Comunitat Valenciana con la red ferroviaria de Alta Velocidad nacional y europea.

En ese sentido, el comisionado especial para el Corredor Mediterráneo del Ministerio de Transportes, Josep Vicent Boira, ha recalcado que empresarios y ayuntamientos "deben coordinarse" para decidir la ubicación de dicho nodo logístico, cuya ubicación actualmente se está debatiendo entre Vallada (en el polígono de Valpark) y Villena. Boira ha sugerido a las asociaciones empresariales que promuevan un estudio de viabilidad para escoger la mejor opción.

El encuentro, en el que también han participado Alcoy Industrial y la Associació Projectes Espenta d'Ontinyent, ha dado voz a diferentes expertos, representantes políticos y empresariales que han desgranado el progreso del Corredor Mediterráneo y han debatido sobre su impacto en este territorio. Boira ha presentado el informe sobre el estado de las obras y las instalaciones del trazado ferroviario, repasando el presente y el futuro de las actuaciones. El comisionado ha destacado que la primera fase finalizará en 2027 hasta Almería, mientras que en 2028 empezarán la segunda parte, que será la definitiva. Además, ha explicado que, en lo relativo a Alcoi y a Ontinyent, se está trabajando ahora mismo en La Encina para aumentar la capacidad de transporte de mercancías.

Un momento del encuentro. / Ateval

"El Corredor Mediterráneo abre oportunidades que antes no eran posibles", ha subrayado Boira, que ha hecho hincapié en su importancia estratégica como infraestructura multimodal, capaz de conectar trenes, carreteras, aeropuertos y autopistas. A juicio del comisionado, "el proyecto servirá tanto a personas como a empresas y forma parte de una estrategia de desarrollo logístico clave para la región".

Enrique Masiá, presidente de Alcoy Industrial, ha coincidido en la necesidad de definir dónde va a estar ubicada la estación intermodal, al considerarse que dos estaciones con tan poca distancia entre ellas no son viables. Por su parte, Paco García Calvo, asesor del Movimiento #QuieroCorredor, ha señalado que Alicante es la única provincia que no tiene decidida una estación intermodal. "Es una pena que no se hayan puesto de acuerdo, ha de existir esta estación para avanzar", ha lamentado.

El presidente de Ateval, Pepe Serna, también se ha pronunciado sobre este asunto para indicar que "todo apunta a que la estación intermodal para mercancías que se está barajando, por lo avanzado que tiene su desarrollo, esté en Vallada". El representante del sector textil ha destacado la "posición privilegiada" que tienen las comarcas centrales por encontrarse "cerca de dos estaciones AVE, la de Xàtiva y la de Villena, que formarán parte del trazado del corredor".

León Grau, miembro de la junta directiva de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), entidad que impulsa el Movimiento #QuieroCorredor, ha repasado los datos más relevantes del Arco Mediterráneo, que concentra el 50% de la población, el 47% tejido empresarial, el 63% del tráfico de mercancías portuarias, aporta el 45% del PIB, el 51% de las exportaciones de España y el 50% del turismo extranjero.

Además, ha instado a participar en el 8º Acto Empresarial por el Corredor Mediterráneo, que tendrá lugar el próximo 20 de noviembre en el Roig Arena.

Déficit de conexiones feroviarias

Posteriormente, se ha celebrado una mesa redonda sobre la actualidad y el futuro del Corredor Mediterráneo formada por el propio comisionado; Natalia Enguix, vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia; Paco García Calvo, experto ferroviario y asesor técnico del Movimiento #QuieroCorredor; J. Alfonso Jordá, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y miembro de Alcoy Industrial.

Natalia Enguix ha destacado la necesidad de estar bien comunicados para ser competitivos. "Somos una zona industrial importante y seguimos sufriendo la falta de infraestructuras por carretera y ferroviaria. Estamos reclamando mejoras", ha apuntado.

La jornada ha concluido con la intervención del alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, quien ha destacado la relevancia estratégica del Corredor Mediterráneo para el desarrollo económico y territorial.

Con esta jornada, inciden, Ateval se alinea con el Movimiento #QuieroCorredor en su compromiso con la reivindicación de una infraestructura imprescindible para la competitividad, la vertebración territorial y el futuro de la economía.