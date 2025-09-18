Albaida se convierte en el nuevo hogar de los Lunnis

Durante sus siete años en TVE, fue un programa de referencia para una generación de niños y niñas que se iban a la cama escuchando la popular canción interpretada por las marionetas de "Los Lunnis". El programa llegó a marcar una cuota de pantalla del 25,3% y a superar los 3 millones de espectadores de media.

22 años después del nacimiento de esta saga televisiva, Albaida se ha convertido en el nuevo hogar donde se alojan cuatro de los personajes más emblemáticos de la popular serie infantil. Lubina la bruja, el Maestro Lutecio, Lulo y Lula se han incorporado al fondo del Museu Internacional de Titelles de Albaida (MITA) gracias a la cesión del maestro titiritero Manuel Román, que se dedica a los muñecos desde finales de los 70 como animador, constructor y titiritero

El espacio museístico ha acondicionado un espacio propio en su seno dedicado a las aportaciones de Román, con el objetivo de reconocer su trayectoria y su contribución al mundo de los títeres, así como su vínculo con personajes que han acompañado la infancia de miles de niños y niñas.

El anuncio de la llegada de los Lunnis fue oficializado por el alcalde de Albaida, Juan Carlos Roses, en la presentación de la 40.ª Mostra de Titelles de la Vall d'Albaida (MIT), el pasado jueves. "Es un orgullo para nuestra ciudad poder sumar al MITA unos títeres tan emblemáticos y estimados, que forman parte de la memoria colectiva reciente. Y es todavía más especial hacerlo gracias a la generosidad y compromiso de Manuel Román, a quien dedicamos un espacio que enaltece su figura como maestro titiritero”, subraya Roses.

Iconos de la cultura popular infantil

Surgidos en la televisión pública a principios de los años 2000, los Lunnis se convirtieron en un auténtico fenómeno cultural y educativo. Sus historias, llenas de valores y fantasía, los sitúan como iconos de la cultura popular infantil contemporánea. Con su llegada al MITA, compartirán protagonismo con otros personajes televisivos como los "Electroduendes" de la Bola de Cristal o Babalá, así como con diversas colecciones históricas y contemporáneas de diferentes paíases que han consolidado el museo de Albaida como un referente único en el Estado y a escala internacional.

Desde el Ayuntamiento de Albaida reafirman su "apuesta por la cultura y el patrimonio" con la incorporación de estas populares marionetas, coincidiendo con la celebración de los 40 años de una Muestra Internacional de Titelles que se ha convertido "en uno de los acontecimientos culturales más relevantes del calendario valenciano y en una cita ineludible para profesionales y público".

La presentación oficial de Lunnis en el MITA y la apertura del nuevo espacio dedicado a Manuel Román tendrán lugar próximamente, en una fecha todavía por concretar, según apuntan fuentes municipales. Román es fundador de Román y Cía. Muñecos Animados y ha ganado numerosos premios en festivales destacados. En 2004 ganó un Premio Goya en 2004. Actualmente, produce y dirige sus propias series.