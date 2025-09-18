El departamento Xàtiva-Ontinyent incorpora tres nuevos odontólogos y cuatro higienistas dentales
Se amplían los horarios de atención y se mejora la prevención en población infantil, juvenil, con procesos oncológicos y mujeres gestantes
Las unidades de salud bucodental ofrecen revisiones, talleres y charlas de prevención en 86 centros escolares del departamento durante todo el curso escolar
El departamento de salud de Xàtiva-Ontinyent ha mejorado su cartera de servicios en salud bucodental, tanto con la ampliación de su plantilla, como de la cobertura de población que puede acogerse a esta prestación.
De esta manera, se ha incrementado la plantilla con cuatro nuevos higienistas dentales y tres odontólogos más, lo que permite ampliar tanto los horarios de atención como las actividades de prevención de salud bucodental y la cobertura poblacional.
De esta forma la prevención en salud bucodental que ya se realizan entre la población infantil amplia su cobertura a mayores de 14 años con discapacidad intelectual o limitación de movilidad, también a personas con discapacidad o patologías que impidan su autocuidado y a mujeres en periodo de gestación. Por último esta nueva cobertura incluye a pacientes oncológicos del territorio cervico-facial.
Además de incrementar la plantilla y ampliar el servicio, también se ha dotado a las Unidades de Salud Bucodental de nuevo equipamiento para garantizar a los profesionales de los recursos adecuados para prestar esta asistencia.
Las unidades de salud bucodental ofrecen también durante todo el curso escolar revisiones, talleres y charlas en 86 centros escolares de todo el departamento donde se realiza educación en salud bucodental para la prevención de patologías y se detectan pacientes en edad escolar, que se derivan a tratamiento en las unidades de salud bucodental que le corresponda.
Actualmente, el departamento dispone de cinco unidades ubicadas en los centros de salud de Ontinyent, Xàtiva y Canals así como en el centro de especialidades l’Espanyoleto de Xàtiva y el nuevo hospital de Ontinyent.
La citación para acceder a estas unidades se debe solicitar en el centro de salud más próximo que facilitarán el contacto con estas unidades, bien presencialmente o por teléfono, donde también se da información sobre los horarios disponibles en cada centro.
