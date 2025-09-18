Una emprendedora californiana recupera dos casas en ruinas en Xàtiva

Darcie Khanukayev regenta una academia de inglés en el carrer Corretgeria, en pleno corazón del centro histórico de Xàtiva. Es una californiana senior llegada a España, no para vivir un tranquilo retiro como tantos otros ciudadanos extranjeros que, sin darse cuenta, están dando vida al casco antiguo de la capital de la Costera, sino con la intención de establecerse como residente, comprando y reformando casas. Darcie adquirió dos, a las que llamó cariñosamente "el Castellet" en Sant Domènech, y el "palasiet" en Corretgeria, después de transformarlas en un lugar donde vivir y emprender.

Su objetivo era desarrollar un proyecto de inmersión lingüística que ya había implementado en su California natal como profesora de idiomas en la localidad de Bishop, donde enseñaba inglés a inmigrantes mexicanos que aprendían la nueva lengua a medida que iban integrándose en la vida cotidiana, al tiempo que ella les daba clases prácticas para que estos pudieran aprender un inglés útil, que les permitiera formar parte lo más rápidamente posible de la variopinta California de los Estados Unidos.

Un estado que respira hispanidad en su arquitectura y costumbres y que, de hecho, perteneció a la provincia de Nueva España, y luego a México, hasta que tuvo que cederlo a Estados Unidos, tras el tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848. Darcie heredó aquel espíritu aventurero de Cortés, descubridor de la Baja California, pero no lo empleó en la búsqueda de oro, sino en la mejora de su español, integrándose en la sociedad de Perú y México, por unos meses. Aunque lo que ella anhelaba era viajar a la metrópoli de la hispanidad.

La Darkha Academy, en la calle Corretgeria. / Levante-EMV

En 1987, Khanukayev consigue viajar a España y subiste dando clases de inglés. Se enamora del país y comienza un largo periplo donde alterna sus estancias en California, con el regreso a España. Conoce Sevilla, se ve seducida por Mérida -que le evoca el recuerdo de la californiana urbe de Santa Bárbara- y empieza a pensar en la idea de asentarse definitivamente en España, pero los problemas burocráticos la desaniman, por lo que decide volver a sus clases en California.

Tras unos años de trabajo, le surge otra oportunidad de acudir a España como profesora de inglés en la localidad de Algemesí, a la que llega como auxiliar de conversación en 2018.

Elementos con historia en Corretgeria

Allí descubre otra España, mediterránea, tan diferente a la del interior, donde hablan otra lengua. Tenía referencias del catalán, pero no sabía que también se hablaba más al sur, de otra forma. Siguiendo sus ideas de inmersión, se apresta a aprenderlo para integrarse en la nueva sociedad. Un día, un alumno le habla de una ciudad, con un nombre que le resulta extraño, Xàtiva, y le cuenta que tiene un castillo muy bonito. Ella se emociona al visitarlo. No hay más castillos en Estados Unidos que los de Walt Disney. Se enamora de Xàtiva, de sus gentes, de su casco antiguo, y de su carácter "cosmopolita" a pesar de su pequeño tamaño. Además, tiene muchos servicios, y está muy bien comunicada con Valencia, la capital que le recuerda a San Francisco. Y el calor estival no la detiene, porque muchísimo peor es el Valle de la Muerte, de su California natal. Todo ello le anima a convertir su sueño en realidad, pero no en la tierra de los conquistadores, sino en la capital de la Costera.

Darcie Khanukayev. / Levante-EMV

Darcie compra las casas en tiempos de la covid y tiene que enclaustrarse en sus posesiones a medio reformar. Allí pasa el confinamiento y, después, sufre toda una odisea para convertir en hogar y academia dos edificios medio en ruinas, hasta que por fin inaugura la Darkha Academy, algo más que una academia para aprender inglés. Un punto de encuentro y de integración de toda la comunidad anglosajona que llega a Xàtiva, y desea vivir en español y valenciano, para convertirse en setabenses de adopción.

En la antigua casa rebautizada como el Castellito, Khanukayev acometió una reforma que duró dos años y medio: durante las obras se reemplazaron vigas quemadas en el gran incendio de Xàtiva del siglo XVIII, se restauró un arco gótico y aparecieron una antigua pila de piedra junto al pozo del patio y un antiguo retrete de origen musulmán. Hoy, El Castellito no es solo un edificio, "es un lugar donde la historia, la imaginación y los idiomas cobran vida cada día".