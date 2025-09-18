El Eset Ontinet masculino gana los amistosos en Almansa y Tavernes Blanques

El Eset Ontinet masculino, el primer equipo del Ontinyent Club de Bàsquet, se encuentra inmerso en su pretemporada. El pasado sábado, el equipo viajaba a Almansa para disputar un amistoso con el Rado Pakolo; y este miércoles disfrutaba de otro encuentro con el CB Tabernes Blanques. Dos encuentros que han resultado en dos victorias para el conjunto del Ontinyent Club de Bàsquet.

El Eset Ontinet masculino en un partido amistoso de la pretemporada. / Ontinyent CB

El primero de estos amistosos, el de Almansa, fue un partido complicado, ante un rival con mucha fuerza. Rado Pakolo es un equipo de Primera Nacional, pero con un gran proyecto y potencial para conseguir el ascenso de categoría. Finalmente, el partido se resolvía con un ajustado 84-89 para los ontinyentins. Hay que destacar la aportación de Nelo Ramos, con un total de 21 puntos.

El miércoles, el equipo de Sama volvía a desplazarse, en esta ocasión hasta el pabellón municipal de Tavernes Blanques, casa del CB Tabernes Blanques. Un equipo que milita en el grupo E-A de la Tercera FEB y que es un habitual en las pretemporadas del Eset Ontinet. Un encuentro también muy igualado y que se decidió en un último cuarto en el cual los de Ontinyent dieron un paso adelante con más agresividad en ataque y tomando buenas decisiones en defensa. El partido finalizó con una victoria por 55-67, destacando los 18 puntos y las 5 asistencias de Marcos Taeño y los 10 puntos y 12 rebotes, con 20 de eficiencia, de Placide Nakidjim.

El calendario continuará este domingo, 21 de septiembre, con el Picken Claret. El partido amistoso será a las 19.00 horas en el pabellón municipal de Benimaclet. El miércoles 24, el Eset Ontinet recibirá en el pabellón Fernando Rubio del colegio La Concepción de Ontinyent al Ricasa Godella, a las 20.00 horas, y el domingo, 28, cerrarán la temporada, también a casa, de nuevo con el CB Tabernes Blanques, a las 18.30 horas.

XXV Aniversario

Este próximo sábado, 20 de septiembre, el Ontinyent Club de Bàsquet pondrá punto final a las celebraciones de su XXV Aniversario con una matinal deportiva y una comida.

El pabellón Fernando Rubio será el escenario de esta mañana deportiva. A las 11.00 horas dará inicio la celebración con varios partidos amistosos de los equipos benjamín, alevín masculino y femenino e infantil masculino moratón. Todos ellos jugarán con los equipos del NB Xàtiva. La instalación del colegio La Concepción será un punto de encuentro en el cual participarán los equipos de la escuela, pero también los jugadores de los equipos séniors, así como exjugadores y exjugadoras y entrenadores de la entidad deportiva. La celebración continuará con un acto y una comida en Casa Seguí.