El Fons Valencià per la Solidaritat participa en Barcelona en la asamblea de la Confederación que agrupa estas entidades

La Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (CONFOCOS) -entidad que suma el trabajo colectivo por la justicia global mediante la solidaridad de más de un millar de entidades locales socias de 9 fondos territoriales de cooperación y solidaridad (Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes-Euskal Fondoa, Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo, Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, Fons Menorquí de Cooperació, Fons Pitiús de Cooperació y Fons Valencià per la Solidaritat) realizó el pasado miércoles, 17 de septiembre, en la sede de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) en Barcelona, su Asamblea General Ordinaria, en la cual, en representación del Fons Valencià per la Solidaritat, han participado Xelo Angulo, presidenta del Fons Valencià y teniente de alcalde de Xàtiva (la cual forma parte del órgano de gobierno de CONFOCOS), Ramón Vidal, vicepresidente del Fons y alcalde de l'Olleria, y Esteve Ordiñana, gerente de la entidad.

Representantes de los fondos territoriales de cooperación y solidaridad en la asamblea en Barcelona. / Fons Valencià per la Solidaritat

La sesión se abrió con la bienvenida del presidente de la Confederación, Jordi Cuadras, quien reivindicó “el papel de la cooperación internacional municipal como kilómetro cero de la solidaridad, especialmente en un momento de polarización como el actual, donde resulta más necesario que nunca reivindicar la cooperación como una fórmula digna y eficaz de hacer política desde el municipalismo y como respuesta que busca construir un mundo más justo, sostenible y equitativo”, y el saludo de la secretaria general de CGLU, Emilia Saiz, como anfitriona del encuentro, quien aseguró que “el hecho de que exista la CONFOCOS es una buena noticia porque muestra que hay una parte de la agenda que no estamos dispuestos a perdernos. Tenemos la necesidad de seguir hermanándonos, de seguir conectándonos con los municipios del sur global para seguir fortaleciendo la democracia”.

También intervinieron las presidencias de los fondos miembros, subrayando el valor de la coordinación y la unidad de acción del municipalismo en materia de cooperación internacional al desarrollo. En concreto, Xelo Angulo, presidenta del Fons Valencià, indicó que “no podemos olvidar que la CONFOCOS es un instrumento también político. Trabajamos con la misma idea: ayudar a las demás personas. Tenemos que reivindicar que somos imprescindibles y que somos muchos y muchas”.

Declaración contra el genocidio en Gaza

La Asamblea ha acordado elaborar una declaración institucional en contra del genocidio en Gaza, en base al informe publicado esta semana por la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, y ante el ataque, desplazamiento forzoso y asesinato sistemático de población civil. También se ha acordado exigir que se deje entrar la ayuda humanitaria para acabar con la hambruna y la ausencia de servicios básicos, una labor a la que están comprometidos los fondos de la CONFOCOS, ya sea con aportaciones extraordinarias que muchos han hecho en campañas de emergencia destinadas a la Franja de Gaza o con los proyectos de cooperación que hace muchos años que algunos de ellos hacen destinados a la población palestina.

Puntos orden del día

Durante la jornada se abordó la presentación de las cuentas auditadas de 2024; la revisión de actividades 2025 con una valoración de las iniciativas ya ejecutadas, entre ellas el III Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación Internacional celebrado en Gandia, y de aquellas aún pendientes en el último cuatrimestre del año; el debate sobre el cronograma de subvenciones 2025; la valoración del III Encuentro Estatal, conducida por Xelo Angulo, presidenta del Fons Valencià per la Solidaritat, quien destacó la importancia del encuentro como un espacio de intercambio, aprendizaje y consenso en favor de la solidaridad global y de la cooperación internacional municipalista y preparación del IV Encuentro Estatal, que se celebrará en 2027 en Cáceres, presentado por Miguel Ángel Morales, presidente del Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo; y la actualización sobre el recurso contra el Real Decreto de Subvenciones, en el que la CONFOCOS se ha personado ante el Tribunal Supremo en defensa del reconocimiento y la seguridad jurídica de la cooperación descentralizada local.

Balance de actividades 2025

El presidente de la CONFOCOS presentó una actualización de las actividades más relevantes del año, organizadas en torno a cuatro grandes resultados estratégicos: fortalecer la Confederación como espacio de coordinación y trabajo conjunto, definir marcos estratégicos y de control de la Confederación, promover actividades y acciones compartidas que permiten un aprendizaje mutuo y consolidar la Confederación como referente de la cooperación internacional descentralizada municipalista.

Con esta Asamblea, la CONFOCOS reafirma su papel como espacio de coordinación y referencia para el municipalismo solidario en el Estado español, avanzando en la construcción de una cooperación internacional descentralizada municipalista, eficaz y comprometida con la justicia global.

CONFOCOS

La CONFOCOS reúne a más de un millar de entidades locales del Estado español (entre ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones y consejos) agrupadas en un total de 9 fondos territoriales. La confederación nació en 1995 (siendo el Fons Valencià miembro fundador) y tiene como objetivos contribuir a impulsar la cooperación descentralizada dentro y fuera de los ámbitos territoriales de sus fondos miembros y ser interlocutor ante las instituciones estatales, europeas e internacionales en aquellos planteamientos donde hay intereses coincidentes.

Actualmente, forman parte el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes-Euskal Fondoa, Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo, Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, Fons Mallorquí de Solidaritat y Cooperació, Fons Menorquí de Cooperació, Fons Pitiús de Cooperació i Fons Valencià per la Solidaritat.

Fons Valencià per la Solidaritat

El Fons Valencià per la Solidaritat es la asociación de ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana que, desde la pluralidad política, territorial y poblacional, suma esfuerzos y recursos de las entidades locales miembros para ejecutar proyectos de cooperación internacional descentralizada municipalista en poblaciones de países empobrecidos, de acción humanitaria en países en situación de emergencia y de educación para el desarrollo y la ciudadanía global en las localidades socias del Fons en la Comunitat. Actualmente, forman parte del Fons Valencià per la Solidaritat 158 entidades locales socias (150 ayuntamientos y 8 mancomunidades).

El Fons Valencià es un agente único de cooperación en la Comunitat Valenciana, puesto que facilita y complementa la realización de políticas de cooperación internacional municipalista directa a los ayuntamientos mediante un equipo técnico especializado, y con múltiples beneficios. Los ayuntamientos -independientemente de su medida poblacional- ejecutan mediante el Fons Valencià proyectas de gran impacto -siguiendo todo el ciclo de vida del proyecto y de manera participativa- que de manera individual no sería posible realizar. Por otro lado, los ayuntamientos y las mancomunidades solo tienen posibilidad de llevar a cabo la modalidad de cooperación técnica a través del Fons, puesto que es la única entidad que lo ejecuta. Así mismo, las entidades locales miembros del Fons tienen a su disposición proyectas de educación para el desarrollo y la ciudadanía global, los cuales se adaptan a la singularidad de cada localidad.