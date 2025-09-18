El IES Francesc Gil urge a Educación a fletar un bus más para cubrir la demanda

El IES Francesc Gil de Canals, que acoge alumnado de otras localidades próximas, ha solicitado un tercer autobús para trasladar a estos estudiantes a sus casas tras finalizar las clases. El recorte de horarios del transporte escolar está provocando que alumnado de Montesa, Rotglà i Corberà o Llanera de Ranes que acaban las clases a las 14 horas tienen que esperarse en el centro educativo hasta la llegada del autobús a las 15 horas. El instituto ha solicitado a la conselleria que se amplíe el servicio, sumando un tercer autobús a los dos que hay ahora, para los alumnos que terminan antes la jornada educativa.

Instalaciones prefabricadas del IES Francesc Gil de Canals. / Perales Iborra

El director del IES Francesc Gil, Rafael Giménez, ha explicado a este diario que los alumnos matriculados en junio eran suficientes para dos autobuses, pero ahora en septiembre, con el aumento de alumnado matriculado -la matriculación está aún abierta, lo estará todo el curso-, “se necesitan tres autobuses, que nos permitiría que uno de ellos saliera a la 14 horas, con los alumnos de 1º y 2º de ESO y alumnado de FP Básica, y el resto de estudiantes se iría en los dos autobuses de las 15 horas”. Giménez señala que “hemos solicitado a inspección educativa que amplíe el servicio con un tercer autobús, y está en proceso de resolverse la solicitud. Hemos hablado también con la empresa de transporte, que está a la espera de recibir la aprobación de conselleria”, detalla el director del centro.

Actualmente, hay unos 120 alumnos de otras localidades con el servicio de transporte escolar asignado. El director del IES Francesc Gil apunta que la “ruta de Llanera”, que abarca esta población y otras próximas, contaba normalmente con tres autobuses. En junio había alumnado solo para dos y se rebajó, pero ahora, con el aumento de la matriculación, se necesitan de nuevo tres autobuses.

Rafael Giménez ha querido transmitir a las familias un mensaje de calma. "La solicitud está hecha y está en vías de resolverse, pero estos procesos con la administración son lentos. Confiamos que en breve estará aprobada la ampliación del servicio. La inspectora ya conoce la situación y la empresa de transporte también”, incide el director. Giménez también ha pedido a las familias “que no vengan al instituto en sus coches a recoger a los alumnos. Hay que usar el transporte escolar porque si no, la conselleria puede ver que no hay alumnos suficientes para un tercer autobús. Hay que hacer uso del transporte público”, recalcaba. El director señala que durante la hora en la que los alumnos permanecen en el centro educativo, después de acabar las clases, “están atendidos por un profesor de guardia, en una aula. Los alumnos pueden incluso traerse la comida y aprovechar esa hora para comer, o para avanzar tarea”.

El PSPV denuncia la situación

El PSPV de la Costera-la Canal ha denunciado que el alumnado de Montesa, Rotglà i Corberà o Llanera de Ranes que estudian en el instituto canalense tienen que esperarse una hora después de acabar las clases a la llegada del autobús para regresar a sus casas, lo que provoca “saturación, problemas de seguridad para los centros y familias y dificultades para la conciliación de las familias trabajadoras”. Los socialistas critican los “recortes” de la Conselleria de Educación y advierten que “estos recortes ponen en riesgo la igualdad de oportunidades, especialmente en los pueblos”. El PSPV también afirma que “es inaceptable que, año tras año, el inicio del curso escolar esté marcado por la falta de planificación y por decisiones que castigan a los estudiantes y a sus familias”, expresaba el secretario general del PSPV-PSOE en la Costera-Canal, Abel Martí. “No puede ser que cada inicio de curso estemos denunciando la misma situación y tengamos el mismo problema. Las familias merecen tranquilidad y los alumnos un transporte adecuado”, reclama Martí, que pide a la conselleria que “rectifique y escuche a la comunidad educativa”.

El director del IES Francesc Gil pone de manifiesto que el centro educativo “estamos trabajando por solucionarlo y la inspección también está trabajando”.