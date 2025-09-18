El Museu de la Llosa de Ranes participa en la II Fira Etnopobles

El Museu de la Casa del Pou de la Llosa de Ranes participa en la II Fira de Museus Etnològics Locals, que se celebrará del 19 al 21 de septiembre en el Centre Cultural de la Beneficència de València. Una idea impulsada desde la Diputació, a través del Museu Valencià d’Etnologia, que busca dar visibilidad a todos los museos locales que salvaguardan colecciones etnográficas, y dar apoyo a difundir su oferta en la conservación de la cultura popular en todos los ámbitos del pasado de los pueblos de las comarcas valencianas.

Cartel de la II Fira de Museus Etnològics Locals, Etnopobles. / Levante-EMV

La Casa del Pou contará con un estand dedicado a informar sobre todo lo que se ha podido preservar de las actividades domésticas y económicas desarrolladas por los habitantes de la localidad a largo de generaciones, y que amablemente han sido donadas por sus vecinos, para preservar su conservación, además de informar sobre otros eventos culturales, que se van a desarrollar en este pequeño pueblo de la comarca de la Costera a lo largo del año.

Además, la Societat Musical de la Llosa de Ranes interpretará la pieza de la despertà, el sábado 20 de septiembre. Se llevarán a cabo dos actuaciones, a las 12.15 horas, por la mañana, y a las 18.00 horas en horario vespertino. También participarán museos de otras localidades vecinas, que darán a conocer las exposiciones que piensan realizar. Entre, otros muchos, destacan el Museu Internacional de Titelles, de Albaida, el Ecomuseo de Bicorp, el Museu de la Pilota de El Genovés, el Museu Històric-Etnològic de la Font de la Figuera, o el Museu del Tèxtil de Ontinyent.

Todos ellos, a parte de la música, han programado un sinfín de actividades donde el visitante encontrará talleres, presentaciones, conferencias, exhibiciones, demostraciones culinarias o cata de vinos, que sirvan para divulgar el patrimonio cultural de los aún poco conocidos museos etnológicos de la provincia de Valencia.