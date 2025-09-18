Nueve empresas optan a la rehabilitación integral del Ayuntamiento de Xàtiva

La rehabilitación de la Casa de la Ciutat de Xàtiva continúa dando pasos y ya se ha abierto una nueva etapa del proceso: un total de nueve empresas constructoras han formalizado su oferta para llevar a cabo las obras de ejecución de esta intervención, que cuenta con un presupuesto global de 3,69 millones de euros.

La obra se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cuenta con una financiación mayoritaria procedente de los fondos europeos Next Generation. En concreto, 2,85 millones llegan a través del programa PIREP de impulso a la rehabilitación de edificios públicos, mientras que el resto será aportado por el Ayuntamiento de Xàtiva.

El proyecto contempla una transformación integral del edificio histórico, con la mirada puesta en la modernización, la eficiencia y la accesibilidad. Entre las principales actuaciones destaca una reducción prevista del 82% en el consumo de energía primaria no renovable, la apuesta por la energía solar mediante la instalación de pérgolas fotovoltaicas, la sustitución de luminarias, la adecuación de rampas y accesos, la instalación de una cabina accesible y la mejora de la señalización.

Eficiencia energética y acesibilidad

Desde el consistorio aseguran que “la rehabilitación de la Casa de la Ciutat es un proyecto estratégico que conjuga la preservación del patrimonio con la transición hacia un modelo urbano más sostenible e inclusivo. Así lo evidencia la gran respuesta de las empresas presentadas para llevar a cabo la ejecución”.

Las ofertas presentadas serán valoradas en las próximas semanas por la Mesa de Contratación, que determinará la empresa adjudicataria.

Con este paso, Xàtiva continúa su camino para recuperar y actualizar un edificio simbólico que, además de ser el corazón administrativo de la ciudad, se convertirá en un referente en eficiencia energética y accesibilidad dentro del patrimonio público valenciano.