Ocho restaurantes se suman a la II edición de "Xàtiva al Paladar" por el Día Internacional del Turismo

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Turismo, Xàtiva lanza de nuevo, de la mano de la asociación Ahoxa, una propuesta para conmemorarlo: «Xàtiva al Paladar», las segundas jornadas de cocina abierta. A través de esta iniciativa, los amantes de la gastronomía podrán disfrutar de los menús más exquisitos elaborados por los mejores restaurantes de la ciudad a precios muy atractivos.

Cartel de "Xàtiva al paladar" / Levante-EMV

La cita, que se completa con otras experiencias gastronómicas y actividades turísticas, pone en valor así el potente binomio que forman el turismo y la cocina mediante la creatividad de los restauradores locales, afirman desde el ayuntamiento.

En esta segunda edición participan ocho restaurantes de la ciudad, que han preparado para la próxima semana menús especiales con platos diseñados para la ocasión, garantizando productos de kilómetro cero y apostando por la gastronomía local como un elemento fundamental de atracción turística. Los establecimientos participantes son El Cullerot, La Talaia del Castell, Els Porxes, Moncho, Ca Conxa, Ganesh Cocina Ecléctica, Sait Dia i Nit y Public Mercat. Los precios de los menús oscilan entre los 25 y los 35 euros.

«Cada uno de los locales participantes ha trabajado con creatividad y sensibilidad culinaria para reinterpretar recetas tradicionales y ofrecer sabores únicos, que convertirán ‘Xàtiva al Paladar’ en una experiencia gastronómica inolvidable», ha explicado la concejala de Turismo, Raquel Caballero, quien ha agradecido a la asociación Ahoxa la organización del evento y ha subrayado que «el objetivo de esta iniciativa es reforzar el turismo gastronómico de la ciudad, ya que no hay turismo cultural sin la posibilidad de disfrutar también de un turismo gastronómico que dé valor al territorio».

La celebración se completa con actividades paralelas durante el fin de semana del 27 y 28 de septiembre. El sábado, el público podrá disfrutar de la entrada gratuita al Castillo y a los museos municipales (con la gratuidad también del tren turístico durante esa jornada), así como también están previstas durante el fin de semana las visitas guiadas del festival Open House Valencia en Xàtiva, que abrirán las puertas de diversos espacios patrimoniales singulares. Una forma de conjugar cultura y cocina en una misma propuesta, que sitúa a Xàtiva como un referente de la oferta turística y gastronómica de nuestro territorio.