Ontinyent acogerá una jornada sobre IA para pymes subvencionada por la UE
El Ayuntamiento y la Fundación Labpyme ponen en marcha en el centro de Formación del Museu del Tèxtil una acción que permitirá a las empresas aplicar soluciones basadas en inteligencia artificial
El Ayuntamiento de Ontinyent y la Fundación Labpyme, entidad adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, han impulsado una jornada práctica para empresas que quieren empezar a aplicar la inteligencia artificial en su negocio sin complicaciones. Se trata de un encuentro subvencionado por los fondos Next Generation de la Unión Europea, para el cual ya se han abierto las inscripciones, y que tendrá lugar a partir de las 9:30 horas del próximo 3 de octubre en el Centro de Formación del Museu del Tèxtil, con el título de “IA que resuelve: soluciones reales para el reto de tu pyme”.
La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, explica que esta es una jornada "dirigida a pequeñas y medias emprendidas con un enfoque claro, como es mostrar cómo aplicar herramientas de inteligencia artificial de manera 100% práctica, inmediata y sin necesidad de conocimientos técnicos, diseñada para que las personas asistentes puedan empezar a aplicar aquello aprendido desde el día siguiente. Desde el Gobierno de Ontinyent tenemos muy clara la importancia de apoyar a las empresas como creadoras de actividad económica y ocupación, y en la formación como elemento clave para que esta ocupación sea de calidad. Esta jornada, totalmente gratuita, es una buena oportunidad para nuestras empresas, a las que animamos a informarse y participar”.
Casos reales
La jornada contará con la participación de José Manuel Plaza, director de Telefónica en la Comunidad Valenciana, que mostrará casos reales y herramientas que ya están ayudando a empresas a automatizar tareas, mejorar sus ventas y organizar mejor su actividad diaria. La sesión estará centrada a resolver situaciones habituales de las pymes: como contactar con nuevos clientes, adaptar el mensaje comercial, organizar la actividad del equipo o hacer seguimiento de reuniones. Todo sin tecnicismos, con herramientas accesibles y enfocadas a resultados. Además, habrá un espacio networking para fomentar el intercambio de experiencias entre empresas locales. La participación es gratuita, con plazas limitadas y las inscripciones se pueden formular en el siguiente enlace: https://labpyme.activehosted.com/f/24.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fin a la ocupación ilegal de la ermita del Garbí casi mes y medio después
- Cerco a un hotel indiano en València que lleva dos años abierto sin licencia
- Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
- Frolik, el “tinder del running” que empieza a arrasar en València
- Los urbanistas apuestan por crear ciudades nuevas de 10.000 viviendas junto a València
- Dos jóvenes crean una startup para solucionar la falta de conductores en la Comunidad Valenciana
- Trabajadores de más de 35 años se quedan con las habitaciones de alquiler de los estudiantes
- Una nueva obra cortará la A-7 a partir del 19 de septiembre