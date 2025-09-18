Ontinyent acogerá una jornada sobre IA para pymes subvencionada por la UE

El Ayuntamiento de Ontinyent y la Fundación Labpyme, entidad adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, han impulsado una jornada práctica para empresas que quieren empezar a aplicar la inteligencia artificial en su negocio sin complicaciones. Se trata de un encuentro subvencionado por los fondos Next Generation de la Unión Europea, para el cual ya se han abierto las inscripciones, y que tendrá lugar a partir de las 9:30 horas del próximo 3 de octubre en el Centro de Formación del Museu del Tèxtil, con el título de “IA que resuelve: soluciones reales para el reto de tu pyme”.

La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, explica que esta es una jornada "dirigida a pequeñas y medias emprendidas con un enfoque claro, como es mostrar cómo aplicar herramientas de inteligencia artificial de manera 100% práctica, inmediata y sin necesidad de conocimientos técnicos, diseñada para que las personas asistentes puedan empezar a aplicar aquello aprendido desde el día siguiente. Desde el Gobierno de Ontinyent tenemos muy clara la importancia de apoyar a las empresas como creadoras de actividad económica y ocupación, y en la formación como elemento clave para que esta ocupación sea de calidad. Esta jornada, totalmente gratuita, es una buena oportunidad para nuestras empresas, a las que animamos a informarse y participar”.

Casos reales

La jornada contará con la participación de José Manuel Plaza, director de Telefónica en la Comunidad Valenciana, que mostrará casos reales y herramientas que ya están ayudando a empresas a automatizar tareas, mejorar sus ventas y organizar mejor su actividad diaria. La sesión estará centrada a resolver situaciones habituales de las pymes: como contactar con nuevos clientes, adaptar el mensaje comercial, organizar la actividad del equipo o hacer seguimiento de reuniones. Todo sin tecnicismos, con herramientas accesibles y enfocadas a resultados. Además, habrá un espacio networking para fomentar el intercambio de experiencias entre empresas locales. La participación es gratuita, con plazas limitadas y las inscripciones se pueden formular en el siguiente enlace: https://labpyme.activehosted.com/f/24.