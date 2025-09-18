Ontinyent subvencionará con hasta 900 euros la instalación de fotovoltaicas

El Ayuntamiento de Ontinyent, a través de la concejalía de Sostenibilidad, ha abierto una nueva convocatoria de subvenciones municipales para fomentar la instalación de sistemas fotovoltaicos de autoconsumo. La iniciativa, publicada al Boletín Oficial de la Provincia de València el pasado 10 de septiembre, cuenta con un presupuesto total de 50.000 euros y un plazo de presentación de solicitudes abierto hasta el próximo 10 de octubre. El importe máximo de ayuda es de 900 euros por instalación.

Según establecen las bases, podrán acogerse en estas ayudas todas las personas físicas empadronadas en Ontinyent antes de la publicación de la convocatoria, así como personas jurídicas con domicilio social y/o actividad en el municipio. El objetivo es colaborar en los gastos realizados y ya pagados para la instalación de sistemas de autoconsumo individual o bien para la participación en sistemas de autoconsumo colectivo. La regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia, destacaba que “esta nueva convocatoria es una muestra más del compromiso del ayuntamiento con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. En Ontinyent queremos continuar impulsando la transición energética y ayudar tanto las familias como las entidades locales a reducir su consumo energético y las emisiones contaminantes”.

En este sentido, Gandia remarcaba que “el autoconsumo colectivo representa una oportunidad para aquellas personas que, por las características de su vivienda o establecimiento, no pueden instalar placas en su propio tejado, pero que quieren beneficiarse de las energías renovables. A través de la participación en comunidades energéticas y proyectos compartidos a una distancia de hasta 2 kilómetros, es posible acceder a estas ayudas y aprovechar las ventajas de la energía solar sin necesidad de hacer una instalación individual”.

Desde el ayuntamiento se ha recordado que Ontinyent cuenta con la Asociación Comunidad Energética Local de Ontinyent, una entidad sin ánimo de lucro que promueve este tipo de proyectos y a la cual las personas interesadas pueden sumarse. “Es fundamental aprovechar el trabajo conjunto y colaborativo, y por eso animamos a todas y todos a informarse y a presentar su solicitud dentro del plazo establecido”, añadía la regidora. Para Gandia, “la apuesta por las energías renovables no solo contribuye a la sostenibilidad ambiental, sino también al ahorro económico de las familias y entidades, y a la generación de un futuro más responsable para Ontinyent. Por eso animamos a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad y continuar caminando juntos hacia un modelo energético más limpio y eficiente”.

La convocatoria ha sido publicada al Boletín Oficial de la Provincia, y a la misma se pueden acoger todas las instalaciones hechas desde el 1 de julio del 2024 hasta el 30 de junio del 2025. Según se expone en las bases, las instalaciones individuales en los tejados de las casas también son objeto de estas subvenciones, pero con menos puntos que las colectivas. Además, las viviendas situadas en el conjunto protegido de la Vila y el ámbito del plan de reforma interior del Centro Histórico Raval–Poble Nou, tendrán preferencia para acceder a las subvenciones, puesto que dentro de los criterios de valoración tienen 5 puntos adicionales, que otras zonas no tienen. El importe de la subvención es de 300 euros por kWp, con un máximo de 3 kWp, y un total máximo de 900 euros por instalación.