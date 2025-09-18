Sanidad reforzará la plantilla del hospital de Ontinyent con 130 nuevas plazas

La Conselleria de Sanidad contempla una partida presupuestaria de 5,16 millones de euros para la creación de más de 130 nuevas plazas de personal sanitario en el nuevo Hospital de Ontinyent.

Así lo ha trasladado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, al alcalde Jorge Rodríguez en una reunión mantenida este jueves, a la que el primer edil ha asistido acompañado de la vicepresidenta de la diputación y primera teniente de alcalde, Natàlia Enguix, y la regidora de Sanidad, Paula Soler.

El encuentro ha servido para confirmar que los expedientes para ampliar la plantilla ya han sido tramitados y aprobados por la Conselleria de Hacienda. Desde el Ayuntamiento de Ontinyent consideran que la ampliación de personal supondrá "un salto cualitativo" en el funcionamiento del nuevo centro hospitalario.

En el proyecto inicial de actividad del hospital se contemplaba una plantilla de más de 500 trabajadores y trabajadoras, entre personal sanitario, no sanitario y a servicios externos como cocina, limpieza, mantenimiento o SAMU. Con la incorporación de más de 130 nuevas plazas, el complejo superará ampliamente los 600 profesionales, lo que permitirá reforzar su capacidad asistencial.

El conseller de Sanidad también ha detallado el estado de la obra, que ya está ejecutada, y ha desgranado los pasos que restan: todavía falta por completar una parte del equipamiento y culminar el procedimiento de contratación de todo el personal necesario para poner en marcha el centro.

El hospital contará con un área de Daños Cerebrales pionera en las Comarcas Centrales, que permitirá atender pacientes derivados no solo del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, sino también de localidades como Alcoi. Esta nueva unidad de rehabilitación ambulatoria dispondrá de salas de terapia ocupacional y un gimnasio específico.

Evitar desplazamientos a otras ciudades

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha valorado "muy positivamente" el anuncio de la conselleria y ha puesto en valor “el esfuerzo que se está haciendo para garantizar que el nuevo hospital de Ontinyent disponga del personal necesario para funcionar con todas las garantías". Aunque esta no es una tarea sencilla, teniendo en cuenta que existe una problemática generalizada en todas las comunidades autónomas por la escasez de profesionales disponibles, el alcalde destaca que el refuerzo de 130 plazas en Ontinyent "supone un paso de gigante para la puesta en marcha de este recurso tan necesario y reivindicado”.

A juicio de Rodríguez, el impulso de estas nuevas plazas, sumadas a la declaración de Ontinyent como zona de difícil cobertura que se aprobó el año pasado, "evidencian que hay voluntad política de dar respuesta a las necesidades de nuestra ciudad y de nuestro departamento de salud". "El hospital de Ontinyent es una conquista colectiva de toda la ciudad, y ahora cada paso que damos es fundamental para culminar con éxito un proceso largo, pero ilusionante”, ha apostillado el primer edil.

El alcalde ha incidido en la importancia de la creación de unidades pioneras, puesto que “el nuevo hospital no solo sustituirá las antiguas instalaciones por un centro más moderno, sino que contaremos con servicios como el área de Daños Cerebrales, que permitirá ofrecer a las personas pacientes una atención especializada y de proximidad, sin desplazarse a otras ciudades”, ha zanjado.