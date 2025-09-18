A la venta piso "okupado" en pueblo pequeño

Es una consecuencia de la asfixia del mercado inmobiliario: el alza de precios y la sobredemanda por la especulación derivada del acopio de propiedades ha causado que salgan a la venta inmuebles que en otro tipo de escenario permanecerían en el olvido. Así, ya no solo se comercializan viviendas «ocupadas» de forma ilegal en las grandes ciudades, sino que esta práctica ya ha llegado a los pequeños municipios de las comarcas de la Costera, la Vall d’Albaida y la Canal de Navarrés. Solamente hace falta consultar una web especializada para encontrar algunos ejemplos.

Así, se vende -por ejemplo- un piso ocupado de forma ilegal en Bolbaite, concretamente la dirección es el número 2 de la Travesía Calvo Sotelo. En el anuncio -interpuesto por una inmobiliaria- se confirma que es «un inmueble ocupado, no se puede visitar» y se vende como «propio para inversores o vecinos que conozcan el inmueble». Piden 59.000 euros y se trata de una propiedad ubicada en un bloque de pisos. Los vecinos confirmaron ayer que conocen la situación del inmueble tras ser consultados por este periódico, aunque explicaron que no se han registrado problemas de ningún tipo desde que hay gente dentro. Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan la población de Bolbaite en torno a las 1.400 personas. Son pueblos en los que enseguida se conocen y comparten este tipo de situaciones menos normales.

En Novetlè, esta vez en la Costera, se alertó hace tiempo de la existencia de inmuebles ocupados. Actualmente, se comercializa un dúplex de 153,58 metros cuadrados por 82.000 euros. Está situado en la calle Sor Isabel de Villena y lleva tiempo con inquilinos ilegales. Solvia, perteneciente a la matriz del grupo Intrum, comercializa la propiedad. En el anuncio se explicita que «el inmueble se encuentra ocupado ilegalmente por terceros y sin los suministros debidamente contratados»; además de una serie de obligaciones para el futuro comprador, en caso de lo haya. No hay lugar para futuras sorpresas. En este caso, la población está cifrada en 900 residentes.

En Castelló de Rugat, con una población flotante de 2.500 vecinos, también ha salido al mercado inmobiliario un inmueble de estas características. Se trata de un piso ubicado en el número 14 de la calle Blasco Ibáñez. El dueño pide 38.999 euros por él y apunta que las fotos que acompañan al anuncio son antiguas:«Las actualizaré cuando se desocupe el piso».

Por último, en la localidad de Atzeneta d’Albaida (1.169 habitantes) también se oferta un amplio inmueble de 226 metros cuadrados ocupado por terceros. Así, en el anuncio se explica que es una propiedad «no visitable, sin posesión, ocupada ilegalmente por terceros». Dispone de 226 m2 construidos y se distribuye en cuatro habitaciones, dos baños, un salón-comedor, y cocina. «El inmueble se encuentra en buen estado, para entrar a vivir, incluye práctico cuarto trastero en el precio», destacan.

Nuda propiedad

Otra práctica que se está extendiendo en los últimos tiempos es la venta de viviendas en «nuda propiedad». El comprador adquiere los derechos como titular, pero no el disfrute de la vivienda, ya que el dueño se queda con su uso. Muchas personas mayores están optando por esta modalidad.