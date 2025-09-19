La AMPA del IES Simarro de Xàtiva denuncia temperaturas de 34 grados y falta de personal no docente

El inicio del curso escolar en el IES Simarro de Xàtiva ha reabierto el debate de la falta de climatización en el centro educativo. A finales del pasado mes de junio, varios estudiantes fueron atendidos por cuadros relacionados por el exceso de calor y desde la dirección han confirmado que la situación -de momento- no se ha solucionado.

Ahora, la Asociación de Madres y Padres (AMPA) ha remitido un escrito a la Conselleria de Educación mediante el cual denuncian que en las clases ya se han registrado temperaturas de hasta 34 grados en las primeras semanas de septiembre. También lamentan la falta de personal no docente y los elevados ratios en algunas clases de Bachillerato que -según exponen- «están al límite».

Sobre el calor en las aulas, recuerdan que el pasado mes de junio ya enviaron un escrito al respecto y piden que se tenga en cuenta el estudio realizado por el Invassat y las características de la edificación del centro para «buscar la mejor opción con el objetivo de climatizar las aulas». Exigen que se cumplan los protocolos referentes a la salud en las aulas y que se apruebe el horario intensivo demandado por la dirección.

Situación reiterada

A su vez, también ponen el foco en la falta de personal no docente en el inicio de curso. Explican que «es una situación planteada junto a la dirección del centro, que se reitera en el tiempo». Y avalan sus peticiones con datos: «En la actualidad hay tres personas en conserjería, dos administrativos y poco personal de limpieza para un centro que está abierto de ocho de la mañana a diez de la noche, de lunes a viernes, que ocupa una superficie construida de 10.000 metros cuadrados, con 170 docentes y el número de alumnado en aumento», detallan en el escrito.

Por último, también denuncian los elevados ratios que se registran en algunas clases, sobre todo en el nivel de bachillerato:«Algunos cursos están al límite y hay alumnado que no ha podido acceder y formalizar la matrícula», dicen.

El escrito de protesta fue enviado este martes 16 de septiembre a la Conselleria de Educación.