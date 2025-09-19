El Atzeneta repite en casa para recibir al Atlético Levante

El domingo volverá a ser día de fútbol en Tercera Federación para los equipos de la Vall d’Albaida. El Atzeneta recibe en casa al Atlético Levante con la intención de sumar la primera victoria como local, mientras que el Ontinyent 1931 no solo vuelve a casa en busca de los tres puntos, sino que además tiene el reto de anotar el primer gol de la temporada.

A las 17 horas, el Regit, de nuevo en horario poco habitual para ellos motivado por las fiestas del municipio, recibirá al Atlético Levante. El duelo estará dirigido por Salvador Carrillo García, asistido en las bandas por Raúl Ferrández Tovar y Alejandro Pomares Murphy. Los de Fran Giménez llegan a la tercera jornada de liga con tres puntos, con la victoria ante el Hércules B (0-3) y la derrota en el tramo final de encuentro ante el Atlético Saguntino (2-1) en un choque donde los atzeneteros merecieron más. Las sensaciones del conjunto taronja son buenas, demostrando solidez defensiva y un juego ofensivo muy productivo. En los primeros duelos de la competición regular aún no se ha podido ver a jugadores como Erik, que arrastraba molestias, o Moha Chabboura, que llegaba sobre la bocina de la última jornada. Dos efectivos que pueden dar aún más verticalidad a la parcela ofensiva.

El filial granota llega a la Vall d’Albaida tras cosechar dos empates en el arranque liguero contra Castellonense (3-3) y Hércules B (1-1). El conjunto dirigido por Álvaro Del Moral sufrió en exceso la pasada temporada para salvar la categoría. A pesar de su juventud, las expectativas con este equipo son altas esta campaña tanto por la gran calidad individual de sus integrantes como por el juego que despliegan colectivamente. Un duelo en el que los visitantes buscarán su primera victoria de la temporada y los locales dar la primera alegría en su feudo.

El Ontinyent 1931 en el partido ante el Recambios Colón de la pasada jornda. / Ontinyent 1931 CF

El Ontinyent 1931 jugará su partido a las 18 horas en el Clariano para recibir al CD Roda. El árbitro del partido será Cristian Selva Vicente, acompañado en las bandas por Alejandro Matías Navarro Landete y David López Del Precinto. Los de la capital de la Vall d’Albaida llegan al duelo tras perder en la primera jornada, disputada en casa, contra el Torrellano (0-1) y empatar sin goles en su visita al Recambios Colón. Los de Roberto Bas llegan con un doble desafío a este encuentro en el que de nuevo jugarán ante su gente: conseguir anotar su primer gol a favor de esta temporada y, por consecuencia, sumar la primera victoria de la temporada. En las dos jornadas disputadas los blanc-i-negres han dejado la sensación de haber ganado solidez defensiva respecto a la pasada temporada, pero la tarea pendiente es la de encontrar el gol.

El CD Roda ha sumado en las dos primeras jornadas de liga sendos empates. En la primera jornada empataron en su visita a La Nucía (1-1) y en la segunda jornada empataron sin goles con el Villarreal C. Para el duelo del domingo los castellonenses volverán a contar con el setabense Bryan Albert, quien se perdió la segunda fecha de la liga por sanción. Ambos equipos buscarán la primera victoria de la temporada, pero el Ontinyent 1931 lo hará con la presión añadida de ser ante su gente.