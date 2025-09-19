Blai Bellver, Lorenzo Villanueva, Jovino Fernández, Cecilia Sanz, Artemina Botella o Matilde Ridocci protagonizan el calendario solidario de Xàtiva

Seis hombres y seis mujeres ilustres que han marcado la historia de Xàtiva protagonizarán el calendario solidario de Xàtiva. Blai Bellver, Joaquín Lorenzo Villanueva, Attilio Bruschetti, José Espejo, Jovino Fernández, Gonzalo Viñes, Cecilia Sanz, Ana Calabuig (Anita la Comare), Artemina Botella, Matilde Ridocci, Teresa Montaner (Tereseta la Cadirera) y Remedios Laguía centrarán el anuario benéfico de 2026, que como cada año, edita la Associació Esportiva Murta que preside Javier García Paños y que se presenta el próximo 28 de noviembre.

El calendario solidario, que destina toda la recaudación de la venta a entidades benéficas de la ciudad, rendirá homenaje a personales ilustres como el impresor, escritor y tipógrafo Blai Bellver; la médica Cecilia Sanz; Ana Calabuig, la “comare” que ayudó a nacer a muchos vecinos y vecinas de Xàtiva; el diputado en las Cortes Joaquín Lorenzo Villanueva; la escritora y activista social Artemina Botella, la primera concejala y primera mujer que fundó una Agrupación Feminista en Xàtiva; el compositor, escritor y filántropo Attilio Bruschetti; Teresa Montaner (Tereseta la Cadirera); el filántropo y benefactor de Xàtiva José Espejo; Matilde Ridocci, pedagoga, escritora, pintora y maestra, innovadora en la defensa de una enseñanza experimental, basada en la práctica; el alcalde de Xàtiva fusilado por el Franquismo, Jovino Fernández; Remedios Laguia, que destacó en el mundo de la educación, la política y las causas sociales en Xàtiva, como promotora de la primera escuela de adultos o de la asociación Aspromivise; y el religioso Gonzalo Viñes, ilustrarán los 12 meses del calendario “paritario” de 2026.

El edificio del exconvento de Sant Agustí tras derrumbarse el campanario, en 1990. / Levante-EMV

El anuario se presenta el próximo 28 de noviembre (19:30 horas) en Sant Agustí, un lugar “simbólico” este año, ya que se celebran 35 años del derrumbe del campanario de este histórico exconvento, que acogió el consistorio municipal durante la República Española y que hoy es la sede del Conservatori de Xàtiva y del aulario de la Uned en la ciudad. El campanario de la iglesia-convento se derrumbó en 1990, el 18 de enero de aquel año, sobre las 10:30 horas. Pese a la hora de la mañana en la que cayó, el derrumbe no provocó víctimas mortales. Los operarios que trabajaban en las obras del edificio y que estaban dentro de la iglesia pudieron salir antes del desmoronamiento, y, por suerte, tampoco había gente transitando por la calle cuando se precipitó el campanario, cuya caída sí provocó daños materiales. Tras el derrumbe, el Ayuntamiento de Xàtiva de entonces, con Miquel Calabuig como alcalde y Mariano González Baldoví como regidor de Cultura, emprendió la reconstrucción del edificio para convertirlo en el actual Auditori y Conservatori. Precisamente, en el acto de presentación actuarán alumnos del Conservatori de Música, con el director, Gaspar Nadal, al frente. También participarán Manu Cháfer (El Gallo) y Pili Cuenca, así como la Falla Espanyoleto y Felo Fuentes, que coordinará el acto de presentación.

Escombros del campanario de Sant Agustí de Xàtiva derrumbado, con coches debajo. / Levante-EMV

El calendario contará con aportaciones literarias de Isaïes Blesa, Antonio Martín Llinares, Mariano González Baldoví, Pepe Sanchis, Salvador Catalá y Sergio Rubio (del Arxiu Municipal). También destacan las colaboraciones del periodista setabense Pepe Gutiérrez, de Ángel Sánchez, Antoni Marzal, David Cháfer y Juan González (Juanito). La portada del calendario es obra de Rubén Colomer, y la maquetación corre a cargo de Vicent Tormo.

Disco firmado por Serrat

Este año, entre la gente que compre el calendario, se sorteará un disco firmado por Joan Manuel Serrat. El reconocido cantautor aporta un CD firmado para que se pueda sortear con fines benéficos y aumentar la recaudación que se donará después a entidades locales como Gent de la Consolació, Cáritas, Acofem, Aspromivise, Axatea y protectoras de animales. El disco se sorteará junto al cuadro que cada año dona el pintor setabense Pepe Castells, así como un detalle que también cede cada año el futbolista setabense que milita en el Osasuna, Rubén García. Estos “regalos” se sortearán con el Sorteo de Navidad. Además, a los asistentes al acto de presentación que compren el calendario allí, se les obsequiará con un libro editado con las biografías de los personajes ilustres que protagonizan el almanaque (hasta acabar existencias). El libro está patrocinado por las firmas comerciales Dental Carralero y Recuperaciones La Cañada, y maquetado también por Vicent Tormo. La firma Cerámicas Vallés colaborará con un Socarrat de Xàtiva. A ellos se suma la colaboración habitual del Ayuntamiento de Xàtiva.

El calendario solidario de Xàtiva que impulsa Javier García Paños a través de la Associació Esportiva Murta que preside se ha convertido en una tradición y un documento ya “emblemático”, por las temáticas que abarca, para la ciudadanía de Xàtiva. El año pasado, el calendario dedicado a los grupos de música setabenses de las décadas de los años 50, 60 y 70, con personales destacados como Nino Bravo o el músico local Bruno Lomas, fue todo un éxito.