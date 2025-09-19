El chef de Xàtiva Aitor López presenta sus recetas culinarias en Londres

El chef setabense Aitor López del restaurante Citrus del Tancat estará presentando el próximo miércoles, 24 de setiembre, sus recetas culinarias en el restaurante Barrafina de Londres, sito en Adelaide Street, cerca de Trafalgar Square, rodeado de algunos de los museos, galerías y tiendas más destacadas de dicha ciudad. Barrafina Invita, uno de los eventos gastronómicos más esperados en Londres, recibirá al chef español Aitor López en Barrafina Adelaide Street este mes de septiembre.

López, chef del restaurante con una estrella Michelin Citrus del Tancat, en Alcanar (Tarragona), utiliza ingredientes locales del biodiverso Delta del Ebro, incluyendo cítricos, arroz y mariscos de la costa. En Citrus del Tancat, López ha creado su proyecto más personal, galardonado con una estrella Michelin y 1 Sol Repsol en el 2024.

Barrafina Invita es un evento gastronómico líder en Londres, donde los mejores chefs de España preparan una cena especial de una sola noche para los invitados en un restaurante Barrafina designado. Los eventos están organizados por los chefs ejecutivos de Barrafina, Antonio Gonzales Milla y Francisco José Torrico, y dan la bienvenida a chefs españoles con estrellas Michelin de muchos de los mejores restaurantes del país.

Entre los chefs invitados anteriores se encuentra Jordi Bross, del célebre restaurante de San Sebastián con dos estrellas Michelin, Mugaritz; Borja Marrero de MuXgo en Gran Canaria; y el restaurante con estrella Michelin del chef Safe Cruz de Madrid, Recordando.

La noche del 24 de septiembre, Aitor López llevará su elegante y exclusiva cocina española, con origen en Xàtiva y condimentada con los productos de la tierra y el mar del Delta del Ebro, a Barrafina Adelaide Street, donde los comensales podrán disfrutar de un menú exclusivo.